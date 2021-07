Sensex, Nifty terminent avec des gains pour la deuxième journée consécutive; est de 16 000 à distance de contact maintenant ?

Les bourses ont terminé dans le vert lundi.

Sensex et Nifty ont grimpé plus haut lundi alors que les taureaux ont pris le contrôle de Dalal Street. Marquant la deuxième journée consécutive de gains, le S&P BSE Sensex a augmenté de 395 points pour clôturer à 52 880 tandis que le NSE Nifty 50 a gagné 112 points pour terminer la transaction de la journée à 15 834. La State Bank of India a gagné 2,16 % pour terminer en tête de l’indice, suivie de Tata Steel, Bajaj Finserv et Larsen & Toubro. Tech Mahindra, Dr Reddy’s, HCL Technologies, Titan et Bharti Airtel ont été les seuls constituants de Sensex à clôturer en rouge. Les marchés plus larges ont reflété la hausse. Parmi les indices sectoriels, seuls Nifty IT et Nifty Pharma ont clôturé dans le rouge. Bank Nifty a bondi de 1,16%. India VIX a terminé dans le rouge.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“La remontée de lundi semble avoir confirmé le renversement haussier de vendredi et on peut s’attendre à une remontée vers 15900 niveaux ou plus au cours des 1-2 prochaines sessions. La zone haussière de 15900-16100 va être cruciale pour se maintenir à court terme. Tout manque de force pour maintenir les sommets entraînera probablement une autre correction à la baisse par rapport aux sommets. Le support immédiat est placé à 15740.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities-

« Le Nifty-50 s’est ouvert avec un écart de 55 points et a finalement fermé avec des gains de 112 points. L’étendue du marché était forte, mais le volume du marché était faible. Nifty s’est rallié à 15845, qui est une limite supérieure pour le marché. Cependant, jusqu’à ce que le Nifty franchisse les 15920 niveaux, les acheteurs forts n’entreraient pas sur le marché. Pour mardi, initialement, le niveau de 15900/15920 agirait comme une résistance majeure et le support serait de 15740. La stratégie devrait être d’acheter sur des creux autour des niveaux de 15760/15710 ou si le marché clôture au-dessus des niveaux de 15930.

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities-

“L’indice a ouvert une journée avec un bon écart et a maintenu sa séquence haussière pour une deuxième session consécutive avec une clôture à 15834 avec des gains de 112 points et a formé une bougie haussière. Pour un nouveau mouvement au-dessus des récents swings, l’indice doit donner une clôture décisive au-dessus de la zone 15900, alors seulement nous pouvons voir un nouveau mouvement vers la zone 16000-16100, donc la zone d’obstacle immédiate est 15900, les bons supports sont déplacés vers la zone 15790-15700 au-dessus la structure des niveaux semble positive et les creux peuvent être utilisés comme opportunité d’achat.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

«Les indices nationaux ont connu une ouverture et ont maintenu les niveaux malgré les sentiments mitigés observés sur les actions mondiales. En ligne avec la contraction du PMI manufacturier, le PMI des services de l’Inde pour juin est tombé à 41,2 contre 46,4 en mai, n’ayant aucune impression négative sur le marché. Des données solides sur l’emploi aux États-Unis ont signalé que l’économie se redresse à un rythme soutenu, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant une hausse des taux d’intérêt plus tôt que prévu par la Fed. L’optimisme général a stimulé l’appétit pour la plupart des secteurs à l’exception de l’informatique et de la pharmacie, tandis que les actions de petites et moyennes capitalisations ont poursuivi leur surperformance.

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Au cours des quatre dernières semaines, Nifty s’est situé dans une fourchette de négociation de 15900 à 15650 et c’est la fourchette d’un mois la plus étroite que nous observons depuis près d’un an. La contraction de la volatilité ne peut pas rester très longtemps à des niveaux aussi bas. En fin de compte, la volatilité revient également à la moyenne. Nifty a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile qui s’aplatit et c’est une évolution positive. Nifty fait face à une barrière majeure à 15900-15950 et cette barrière doit être supprimée. Nifty doit clôturer au-dessus de 15900-15950, de préférence avec une bougie à long terme pour passer à des niveaux plus élevés. Une fois que cela se produira, un possible rallye vers 16200 est probable. Préparons-nous à une hausse en un temps record. »

