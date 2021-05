Sensex, Nifty terminent avec des gains pour la deuxième journée consécutive; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Dalal Street a augmenté sur la session d’expiration hebdomadaire. (Image: REUTERS)

Dalal Street a augmenté sur la session d’expiration hebdomadaire. S&P BSE Sensex a bondi de 272 points et clôturé à 48 949 tandis que l’indice Nifty 50 a gagné 106 points pour franchir 14 700 points. Bajaj Auto et HDFC ont été les meilleurs gagnants sur Sensex, les deux augmentant de plus de 2% chacun. En revanche, Power Grid, ONGC et Asian Paints ont été les principaux retardataires. Inde VIX a été négocié en négatif pendant la majeure partie de la journée, mais a clôturé avec des gains marginaux. Parmi les indices sectoriels, seuls les indices Nifty Pharma, Nifty PSU Bank et Nifty Private Bank ont ​​clôturé dans le rouge.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities

«Les indices boursiers indiens de référence ont augmenté pour la deuxième journée consécutive suite à de bons indices mondiaux. Le Nifty a ouvert plus haut et a continué à faire des sommets plus hauts tout au long de la journée. Les actions asiatiques ont augmenté jeudi et les prix des matières premières se sont maintenus près de leurs plus hauts depuis plusieurs années, les investisseurs étant passés à des valeurs cycliques dans un contexte d’anticipation d’une forte reprise économique. Nifty s’est déplacé au-dessus du plus haut du 04 mai, signalant ainsi que le creux du 03 mai de 14416 est un creux à court terme. La prochaine résistance pour le Nifty est à 14846 tandis que le support est à 14601. Les ventes de FPI semblaient être modérées aujourd’hui, tandis que les commerçants locaux continuaient à augmenter les prix de certaines actions de petite et moyenne capitalisation.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Au milieu de l’augmentation des cas de covid, les espoirs de rétablissement grâce à des campagnes de vaccination et un marché mondial positif aident le marché intérieur à surfer sur une vague positive. La décision de Biden de renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins a inspiré l’optimisme mondial. Les actions du métal ont continué de surpasser les autres secteurs alors qu’elles ont lancé la saison des bénéfices sur une note meilleure que prévu. L’automobile et l’informatique étaient les autres leaders sectoriels, tandis que les actions de moyenne et petite capitalisation reflétaient la tendance.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«Une autre séance positive avec un indice clôturé à 14733 avec des gains de près d’un pour cent et a formé une bougie haussière pour la deuxième journée consécutive. Maintenant, l’indice atteignant à nouveau sa forte zone d’obstacles de la zone 14800-14900, de nouvelles cassures ne seront que si astucieux se maintiennent au-dessus de la barre des 15k parce que nous avons assisté à une réservation de bénéfices à partir de ces niveaux dans un passé récent, un bon support est formé dans la zone 14670-14600 gérant ci-dessus. niveau structure immédiate positive. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

Nifty a clôturé la journée plus haut et le modèle en jeu au cours des trois derniers jours est un modèle à trois à l’envers. Il s’agit d’un modèle haussier qui a bien fonctionné au cours des trois derniers mois et généralement, Nifty voit un rallye de suivi au moins pendant quelques jours. Si Nifty négocie et se maintient au-dessus de 14750, attendez-vous à un rallye vers 15050-15000 dans les prochains jours. Le support est au 14650-14630. Une cassure en dessous pourrait signifier une baisse à 14500. Nifty montre une tendance à rebondir sur les plus bas. Toute baisse à 14500 signifierait une opportunité d’achat.

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance –

«Nifty a clôturé bien au-dessus des 14700 niveaux, ce qui est plutôt positif à court terme. Il y a un obstacle mineur à 14750 niveaux au-dessus duquel il peut zoomer jusqu’à 14725/14850 niveaux. Du côté inférieur, le support immédiat est fixé à 14650 niveaux et en dessous de 14600 niveaux. Nifty Metal continue de briller alors qu’il y avait une bonne courte couverture vue dans Nifty Auto et Nifty IT. À court terme, Nifty Pharma, Metals, Auto et BFSI devraient faire monter Nifty. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.