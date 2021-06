Sensex, Nifty terminent avec des gains sur la session d’expiration hebdomadaire ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence avec des indices à moyenne et à petite capitalisation en hausse de plus de 1 % chacun. Bank Nifty a terminé en hausse de 0,95%. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont retrouvé une dynamique positive jeudi et ont clôturé la session d’expiration hebdomadaire en territoire positif. S&P BSE Sensex a gagné 358 points pour terminer à 52 300 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 15 737. Le principal gagnant sur Sensex était Bajaj Finance, en hausse de 7,69%, suivi de Bajaj Finserv, de la State Bank of India, de l’IndusInd Bank et de l’ITC. Seuls 7 des 30 constituants de Sensex ont clôturé en rouge avec Bajaj Auto, Maruti, HCL Technologies et Ultratech Cement comme les principaux retardataires de l’indice. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence avec des indices à moyenne et à petite capitalisation en hausse de plus de 1 % chacun. Bank Nifty a terminé en hausse de 0,95%. India VIX a gagné 1,69% au cours de la journée.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Avant les données sur l’inflation aux États-Unis et les résultats de la réunion de politique de la Banque centrale européenne, les actions indiennes ont reflété leurs homologues asiatiques pour se négocier sur une note positive. Avec une couverture vaccinale plus rapide et un allègement des mesures fiscales, l’impact économique de la deuxième vague de covid sera très probablement limité au premier trimestre de l’exercice 22, selon le rapport mensuel du ministère des Affaires économiques. Les gains sur le marché ont été généralisés dans tous les principaux secteurs, à l’exception de l’automobile. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés ont retrouvé le niveau de 15700, ce qui est un signe positif. Hier, nous avons rebondi sur le support des 15600, ce qui était un mouvement crucial de l’indice. Cela confirme que la tendance est positive. Le Nifty devrait se diriger vers 15900-16000 et 15600 continue d’être le niveau de support important. Toute baisse ou correction intrajournalière peut être utilisée pour prendre une position longue sur les marchés. »

Mohit Nigam, chef, PMS, Hem Securities –

« Nifty 50 a clôturé au-dessus d’un niveau important de 15 700 et négocier au-dessus de 15 700 est positif à court terme. Un fort intérêt d’achat est observé dans les actions financières, pharmaceutiques, métalliques et immobilières, tandis qu’une certaine pression de vente est observée sur certaines actions durables de l’automobile et de la consommation. Bajaj Finance et Bajaj Finserv ont été les principaux gagnants tandis qu’ITC et Bajaj Auto ont été les principaux perdants de Nifty 50 aujourd’hui. Les niveaux de résistance immédiats pour Nifty 50 sont 15850 et 16000 tandis que les niveaux de support clés pour Nifty 50 sont 15500 et 15300.

Paras Bothra, président de la recherche sur les actions chez Ashika Group –

«Les marchés indiens sont restés solides malgré des signaux mondiaux en sourdine, mais les nouveaux cas de covid ont toujours été inférieurs à 1 lakh. À l’échelle mondiale, les investisseurs attendent les données sur l’inflation américaine, la réunion de politique générale de la BCE et un sommet du Groupe des Sept pour obtenir des indications directionnelles. Le dollar s’est raffermi alors que les taux américains à 10 ans étaient sous pression. En outre, il y a eu de nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine après l’interdiction de TikTok et de WeChat. Hors valeurs automobiles, les autres indices sectoriels sont restés dans le vert. A la clôture, Nifty termine au-dessus de 15 700, Sensex grimpe de 359 pts à 52 300.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

“Les taureaux semblaient chargés aujourd’hui à l’expiration de la semaine et il était en effet réconfortant de voir la confiance personnifiée alors que les marchés au sens large ont vu des achats sélectifs dans tous les secteurs dans des actions qui semblaient optiquement raisonnables par rapport à ses homologues plus gros et coûteux. Alors que les Bajaj Twins ont fourni la puissance de feu à l’indice, les Small & Midcaps ont encore une fois fait une excellente démonstration malgré les appréhensions concernant les valorisations plus élevées dans certains segments. »

Niftytriggrs, fondateur de Manish Shah –

« Les échanges de la journée ont donné lieu à une barre intérieure précédée d’une longue bougie rouge. L’autonomie de la journée était l’une des plus basses des derniers jours. Nifty constate une contraction de la fourchette journalière, ce qui ajoute à l’incertitude quant à la direction du marché. Les jours intérieurs sont un modèle de continuation de tendance et dans ce cas également, nous avons des limites claires. Une cassure au-dessus de 15800 devrait propulser Nifty à 16200 niveaux d’achat. D’un autre côté, une cassure en dessous de 15550 déclenchera une baisse à 15380. Les deux prochains jours seront cruciaux pour le marché.

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance –

“Nifty a bien clôturé le 2e jour d’expiration hebdomadaire, cependant, il a clôturé en dessous des 15750 niveaux, ce qui est une préoccupation à court terme. Le mouvement haussier d’aujourd’hui sur le marché a été bien soutenu par le secteur BSFI et la clôture de Bank Nifty bien au-dessus de 35 000 indique que la probabilité qu’elle se rapproche de 35 500 à court terme est élevée. Du côté inférieur, Nifty a un support immédiat à 15575-15600 niveaux tandis que Banknifty a un support immédiat à 35000 niveaux. Nous avons dit que la fourchette pour Nifty est de 15800-15600 pour cette expiration hebdomadaire et cela s’est passé comme prévu. Maintenant, lors de la prochaine expiration hebdomadaire, les marchés fourniront une cassure de cette fourchette, il est donc temps d’être long sur les stratégies où les IV sont susceptibles d’augmenter.

