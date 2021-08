Sensex, Nifty terminent avec des gains vendredi; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence avec le Nifty Smallcap 50 gagnant 1% et le Nifty Midcap 50 en hausse de 0,91%. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont repris le contrôle sur Dalal Street alors que les indices de référence nationaux ont commencé la série F&O de septembre avec des gains. Le S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 0,31% à 56 124 tandis que le NSE Nifty 50 a atteint un sommet historique de 16 722 mais n’a pas réussi à maintenir ces niveaux et a clôturé la journée à 16 705. Ultratech Cement a progressé de 3,64% en tant que premier gagnant de Sensex, suivi de L&T, Dr Reddy’s, Bajaj Finserv et Sun Pharma. A l’autre bout du tableau, Infosys a perdu 1,07% en tête du classement, suivi par IndusInd Bank et M&M. Bank Nifty a clôturé à plat avec un biais positif à 35 627. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence avec le Nifty Smallcap 50 gagnant 1% et le Nifty Midcap 50 en hausse de 0,91%.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Nous avons clôturé bien au-dessus du niveau des 16600, ce qui est un bon début pour la nouvelle série ! Nous devrions nous diriger vers 16850-16900 qui est le prochain niveau de résistance de l’indice. Pour l’instant, le niveau de stop loss pour le Nifty s’élève à 16 400 mais le même sera mis à jour lundi.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Les indices de référence indiens sont restés en territoire positif alors même que les marchés mondiaux se sont échangés de manière mitigée alors que les investisseurs attendaient les annonces du Symposium économique de Jackson Hole. Les actions de petites et moyennes capitalisations ont poursuivi leur surperformance tandis que la reprise dans les secteurs des métaux et de la pharmacie les a amenées à être les leaders sectoriels. À l’échelle mondiale, les marchés attendent les commentaires du président de la Fed sur l’économie américaine et des éclaircissements sur ses futurs changements de politique. »

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

“Sur le plan technique, l’indice a fait une bougie haussière sur le graphique hebdomadaire qui suggère un nouveau mouvement à la hausse dans le compteur. De plus, l’indice s’est négocié au-dessus de 21&50 DMA, ce qui suggère une force à la hausse. L’indicateur de dynamique MACD montre également un croisement positif sur la période quotidienne, ce qui renforce encore l’indice. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance immédiate à 16 730 niveaux, tandis que le support baissier est passé à 16 500 niveaux. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities _

« Nifty a clôturé à son plus haut niveau de vie aujourd’hui. Il a clôturé à 16 990 en hausse de 55 points après avoir atteint un sommet de 16722. Les volumes de Nifty étaient inférieurs à ses volumes moyens, ce qui entraîne une possibilité de correction. Nifty a un support solide dans la plage 16550-16580. La tendance de Nifty reste haussière et toute correction peut être utilisée pour acheter avec un stop loss strict. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a réussi à clôturer une semaine sur une note positive à 16690 avec des gains d’un et demi pour cent sur une base hebdomadaire et a formé une petite bougie haussière sur le graphique hebdomadaire. sur le graphique horaire, il semble que l’indice ait donné une évasion de son modèle de tasse et de poignée qui est à nouveau un modèle de continuation haussier par nature qui laisse entendre que si nous parvenons à nous maintenir au-dessus de la zone 16600 sur la base de la clôture, nous sommes bons pour toucher la marque 17k sur le côté supérieur, un support immédiat se forme près de la zone 16650-16600 et la résistance se rapproche de la zone 16800.

