Sensex, Nifty terminent avec des pertes pour la deuxième journée consécutive; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les marchés boursiers nationaux ont clôturé dans le rouge pour la deuxième séance de bourse consécutive vendredi. Le S&P BSE Sensex a perdu 0,35% ou 182 points pour s’établir à 52 386 tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 15 689 points, en baisse de 0,24%. Tata Steel a bondi de 4% pour clôturer en tant que premier gagnant de Sensex, suivi de Bajaj Auto, Bharti Airtel et NTPC. D’autre part, Bajaj Auto a perdu près de 2% en tant que premier frein de Sensex, suivi de TCS, HDFC Bank, Axis Bank et Reliance Industries. Les marchés plus larges ont clôturé de manière mixte, les indices Midcap et Smallcap ayant clôturé avec des gains, surperformant les indices de référence. Inde VIX a glissé de 4%. Parmi les indices sectoriels, Nifty Media, Nifty Metal, Nifty Pharma, Nifty FMCG et Nifty Nifty Realty ont clôturé sur des pertes. Nifty Bank a clôturé à 0,57% dans le rouge.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance à court terme de Nifty continue d’être négative. Mais la formation de doji et de double bottom pourrait faire allusion à la possibilité d’un rebond haussier sur le marché au cours des prochaines sessions. Une clôture positive ferme au cours de la session suivante est susceptible de confirmer un renversement haussier et cela pourrait ouvrir un rebond haussier sur le marché. Tous les paris vont débuter sur une baisse décisive sous le support des 15630 niveaux. Résistance intrajournalière à surveiller à 15780 niveaux.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

“Le marché intérieur a continué d’être sous l’emprise des ours après la faiblesse de ses pairs asiatiques, la confiance des investisseurs ayant été brisée en raison de la propagation mondiale de la variante du virus Delta. Le marché des actions devient averse au risque et marginalisé. Le secteur informatique est également devenu baissier, les premiers résultats n’ayant pas répondu aux attentes du marché. Alors que l’attention des investisseurs nationaux est passée des introductions en bourse secondaires aux introductions en bourse primaires attrayantes, affectant la liquidité des transactions sur le marché des actions que nous pensons être à court terme. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities-

“L’indice a de nouveau montré un certain rebond après avoir touché sa zone de demande et a clôturé une journée à 15699 avec une perte minimale et a formé un motif de bougie Doji sur le graphique quotidien, ce qui suggère une indécision sur le marché. Doji a également formé un bon support, ce qui montre également que nous pouvons voir l’extension dans rebond actuel une fois que nous avons dépassé la zone 15730. Un bon support pour l’indice s’approche toujours de la zone 15600 et toute baisse près desdits niveaux sera à nouveau une opportunité d’achat avec un niveau de stop out en dessous de la zone 15600 sur une base de clôture, une bonne résistance 15800-15900 zone où l’on peut verrouiller des gains en longs & nouvelle cassure uniquement si l’indice se maintient au-dessus de la zone 15900.

Sumeet Bagadia Directeur Exécutif Choice Broking –

« Techniquement, l’indice a pris appui sur la ligne horizontale et s’est clôturé au-dessus de celle-ci, ce qui indique qu’un mouvement de rebond peut être attendu. De plus, l’indice a formé un modèle de chandelier Doji qui souligne l’indécision entre les taureaux et les ours. Sur un graphique horaire, l’indice a pris le support de 200-HMA ainsi que le RSI a rebondi de la zone de survente, ce qui suggère un mouvement haussier dans les prochains jours. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance au niveau de 15860 tandis que le support immédiat se situe à 15600 niveaux. »

Mohit Nigam, chef, PMS – Hem Securities –

«Les indices de référence indiens ont chuté de plus de demi pour cent au cours de la journée, suivant la baisse des pairs mondiaux alors que la propagation des variantes de covid pourrait perturber la reprise économique, mais ont ensuite récupéré partiellement du creux intra-journalier principalement mené par les actions du métal et de l’immobilier. Il s’agit d’un type de marché d’achat en cas de baisse, donc aux niveaux inférieurs, des achats ont été constatés, ce qui a soutenu le marché. Le support et la résistance immédiats de Nifty 50 sont respectivement de 15 600 et 15 800. »

