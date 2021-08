Sensex, Nifty terminent en rouge pour la deuxième journée consécutive; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les marchés plus larges ont poursuivi leur correction alors que Nifty Midcap 50 a perdu 3% et Nifty Smallcap 50 a chuté de 2,5%. (Photo : REUTERS)

Les ours ont continué de tirer les marchés boursiers nationaux vers le bas dans un contexte de vente mondiale vendredi. Les marchés boursiers nationaux ont clôturé avec des pertes, le S&P BSE Sensex terminant en baisse de 0,54% à 55329 tandis que le NSE Nifty 50 a clôturé à 16450, en baisse de 0,71%. Tata Steel a été le pire interprète de Sensex, avec un plongeon de 8,2%, suivi de la State Bank of India, des laboratoires du Dr Reddy et de la Kotak Mahindra Bank. HUL a bondi de 5,4% pour clôturer en tant que premier gagnant de Sensex, suivi par Asian Paints, Nestlé India et Bajaj Finance. Bank Nifty a chuté de 1,46% vendredi, réussissant à clôturer juste au-dessus de la barre des 35 000. Les marchés plus larges ont poursuivi leur correction alors que Nifty Midcap 50 a perdu 3% et Nifty Smallcap 50 a chuté de 2,5%. India VIX a bondi de 8,6% pour clôturer à 14 niveaux.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities-

« La baisse des marchés boursiers indiens s’est accélérée le 20 août suite aux signaux mondiaux. Nifty a ouvert un écart en ligne avec les pertes sur les marchés asiatiques des 20 et 19 août. Nifty a mis fin à une séquence de deux semaines de victoires et a terminé en baisse de 0,48%. Dans le processus, il a formé un motif de type doji sur les graphiques hebdomadaires suggérant une indécision à des niveaux plus élevés. Au cours de la semaine, FMCG et IT ont été les principaux gagnants tandis que Metals, Media, PSU Bank et Realty ont le plus perdu. Les inquiétudes mondiales (retrait de la relance de la Fed, spread Delta Variant, ralentissement de la croissance mondiale et durcissement de la réglementation chinoise) ont un impact sur les sentiments des investisseurs en Inde. Le rallye plus large du marché semble s’essouffler. Nifty pourrait rester dans la bande 16540-16280 pendant la majeure partie de la semaine à venir.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les ours ont pris le contrôle de la session volatile d’aujourd’hui, car les faibles signaux des marchés mondiaux ont déclenché des ventes dans tous les secteurs, à l’exception des produits de grande consommation. Le virus delta à propagation rapide, les plans de réduction de la Fed et la répression réglementaire en cours en Chine ont forcé les marchés mondiaux à commercer avec des coupes. Bien que la vente ait été généralisée, les actions de métaux ont été les plus touchées en raison d’une forte chute des contrats à terme sur le minerai de fer à travers le monde. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities-

« L’indice a ouvert une journée avec un écart important sur des indices mondiaux faibles et a clôturé une journée à 16 450 avec une perte de près de 1 %. L’indice a atteint sa zone de rupture précédente et à l’avenir, il agira comme une bonne zone de support 16350-16250, si vous réussissez à maintenir la zone de support mentionnée ci-dessus, vous pouvez vous attendre à un bon rebond vers la zone de résistance immédiate de la zone 16500-16600 où verrouiller à nouveau leurs gains longs sur une base immédiate également sur une base globale, la zone 16500 agira comme une zone de création ou de rupture sur le côté supérieur.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix-

“Techniquement, l’indice Nifty a confirmé une rupture du modèle Dark Cloud Cover Candlestick, ce qui indique une certaine correction du compteur. Un indicateur de momentum est passé à la baisse depuis la zone de surachat tandis que le stochastique a suggéré un croisement négatif. Cependant, sur les quatre graphiques horaires, l’indice s’est stabilisé au-dessus de 21-EMA, ce qui agit comme un support immédiat pour le compteur. À l’heure actuelle, l’indice astucieux trouve la résistance clé à 16700 niveaux tandis que le support immédiat est à 16250 niveaux. »

