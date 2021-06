Sensex, Nifty terminent en vert pour la deuxième journée consécutive; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Sensex et Nifty ont gagné 1% chacun cette semaine. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont augmenté pour la deuxième journée consécutive, se rapprochant de leurs plus hauts historiques. S&P BSE Sensex a gagné 226 points pour clôturer à 52 925 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a bondi de 69 points et a terminé à 15 860. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence. Les indices midcap ont zoomé de plus de 1% sur NSE. Tata Steel a été le titre le plus performant parmi les 30 constituants de BSE Sensex, suivi par Axis Bank, SBI et ICICI Bank. Le poids lourd de l’indice Reliance Industries était en baisse négative en tant que pire artiste Sensex pour la deuxième journée consécutive. Bank Nifty a bondi de 1,58%. L’indice de volatilité a chuté de 11%. Les indices de référence ont clôturé la semaine en hausse de 1% chacun.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“La tendance sous-jacente à court terme de Nifty continue d’être positive avec une action liée à la plage. Le marché est maintenant placé pour montrer une dynamique haussière au-dessus de l’obstacle des 15900 niveaux au cours des prochaines sessions. Un mouvement durable au-dessus de cette zone pourrait ouvrir une nouvelle hausse vers 16200 à court terme. Le support immédiat est placé à 15770.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Courtage Religare –

« L’indice de référence oscille près d’un record, en grande partie grâce à une reprise progressive des activités économiques, alors que les États commencent à débloquer, l’attente de meilleurs revenus et l’accélération de la vaccination. D’un autre côté, la possibilité d’une troisième vague de Covid peut avoir un impact sur les sentiments du marché. Nous restons prudemment optimistes sur les marchés et suggérons d’aligner les positions en conséquence. »

Abhishek Chinchalkar, titulaire de la charte CMT et responsable de l’éducation, FYERS –

“Suite aux signaux positifs des marchés mondiaux, les marchés indiens se sont négociés sur une note ferme aujourd’hui, Nifty s’approchant de son plus haut niveau enregistré la semaine dernière. Après près d’un mois de consolidation, Bank Nifty a fait preuve d’un regain de vigueur aujourd’hui. L’indice a éclaté d’un modèle tête et épaule inversé sur la période horaire. Il s’agit d’un modèle haussier qui indique un mouvement haussier. Actuellement, Bank Nifty se négocie près de sa résistance immédiate de 35350. S’il se maintient au-dessus de cette semaine prochaine, nous pourrions bientôt voir l’indice remonter vers la zone 36400-36800.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a clôturé une semaine à 15860 avec des gains de plus de 1% et a formé une bougie haussière sur le graphique hebdomadaire. À l’avenir, 15900 agira comme un niveau de réalisation ou de rupture une fois que nous verrons une clôture décisive au-dessus de ce niveau, nous pourrions voir un bon mouvement à la hausse de la session entrante vers la zone 16000-16100, mais si nous ne parvenons pas à nous maintenir au-dessus de la zone 15900, nous pourrions voir une réservation de bénéfices vers 15800- zone 15700 qui est un support immédiat à la baisse mais la correction serait à nouveau une opportunité d’achat, le signal d’inversion de tendance ne viendra qu’en dessous de la zone 15500.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les actions nationales ont augmenté au cours de la séance d’aujourd’hui, reflétant une humeur optimiste sur les marchés mondiaux après que le président américain Joe Biden a adopté l’accord sur les infrastructures du Sénat pour aider à stimuler l’économie. L’ambiance générale à Wall Street s’est améliorée depuis que les inscriptions au chômage aux États-Unis ont diminué alors que l’économie se rétablit. Sur le plan intérieur, une reprise a été observée dans les banques et les valeurs métalliques après sa consolidation au cours des derniers jours. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

“Sur la période quotidienne, Nifty s’est négocié en dessous de la résistance de 15900-15950 au cours des deux dernières semaines. Maintenant, il semble que Nifty va commencer à dépasser ce niveau de résistance. La ligne de tendance de support et les moyennes mobiles en hausse se maintiennent à ce stade. Sur les graphiques de la période inférieure, vous pouvez voir un motif de tasse et de poignée. Nifty doit casser et se maintenir au-dessus de 15900-15950 pendant quelques jours pour confirmer une cassure. Avec les banques, l’informatique et les métaux montrant un intérêt d’achat actif ; Nifty pourrait voir une course prolongée sur une cassure au-dessus de 15950. Attendez-vous à une forte hausse au cours des deux prochaines semaines.

