Sensex, Nifty terminent une séquence de 7 jours de gains consécutifs; les experts conseillent la prudence, suggèrent des paris défensifs

Les analystes techniques pensent que les investisseurs devraient désormais attendre et surveiller tout en évitant les décisions de trading hâtives. (Photo : REUTERS)

Sensex, Nifty a été témoin d’une séance de négociation volatile mardi, se terminant dans le rouge après avoir touché de nouveaux sommets historiques plus tôt dans la journée. S&P BSE Sensex a terminé 50 points ou 0,08% de moins à 61 716, tandis que NSE Nifty 50 a terminé la journée à 18 418. Les marchés plus larges se sont moins bien comportés que les indices de référence. Bank Nifty a touché 40 000 mais a clôturé en baisse à 39 540. L’indice Nifty Realty a clôturé en baisse de 4,76 % et l’indice Nifty PSU Bank était en baisse de 3,74 %. Nifty IT a clôturé avec des gains. Les analystes techniques pensent que les investisseurs devraient désormais attendre et surveiller tout en évitant les décisions de trading hâtives.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Le Nifty n’a pas réussi à clôturer au-dessus du niveau de 18600, au lieu de cela, il y a eu une forte baisse par rapport au plus haut de la journée. Le support se situe à 18200 et à moins que nous ne le brisions sur une base de clôture, la tendance globale continue de rester positive. Le scénario actuel se résumerait à une situation d’attente et de surveillance et, par conséquent, les décisions commerciales hâtives devraient être évitées. »

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

Sur le plan technique, l’indice astucieux a formé une longue bougie baissière au sommet de la tendance, ce qui indique un nouveau retournement du compteur. Cependant, l’indice a pris un support immédiat à la formation supérieure de la bande de Bollinger sur le graphique journalier. Sur un graphique horaire, le stochastique a également testé la zone de survente. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat au niveau de 18200 tandis que la résistance se situe aux niveaux de 18600.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

« La réservation de bénéfices a été observée dans la séance d’aujourd’hui depuis le début de la journée. L’indice a réussi à clôturer la journée à 18419 avec une perte d’un demi pour cent et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier après avoir formé une bougie doji hier. À l’avenir, 18480-18530 constituera un obstacle important sur le côté supérieur jusqu’à ce que nous ne franchissions pas la résistance mentionnée ci-dessus. Nous ne verrons peut-être pas de mouvement haussier ou nous pourrions voir davantage de baisse de l’indice vers la zone de support immédiat 18350-18250. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

Sur les graphiques journaliers, Nifty a fait une tendance baissière et les graphiques suggèrent que la correction de Nifty pourrait se poursuivre au cours des prochaines séances de bourse. Nifty a un support aux niveaux 18350 et 18225. Nifty fera face à une résistance comprise entre 18480 et 18530. Il est suggéré aux traders de réserver leurs bénéfices et de maintenir un stop loss strict sur les marchés actuels. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché indien a fait preuve d’une forte résilience, mais le rallye tendu a enregistré des gains à la fin de la journée de négociation. Notre conseil est de transformer les portefeuilles d’actions personnelles en un panier équilibré avec une forte pondération sur les actions et secteurs défensifs. Le marché indien devrait recevoir plus d’actions et de secteurs spécifiques, car les paramètres du marché sont extrêmement tendus. Tout en passant à la défensive, bien que la tendance à court terme puisse être terne, on peut donner une pondération décente à des secteurs comme la fabrication, l’électricité, le tourisme, les produits chimiques, les énergies renouvelables et les produits à long terme. »

