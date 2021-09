Sensex, Nifty terminent une séquence de trois jours de victoires consécutives; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Tous les indices Midcap et smallcap ont clôturé sur des pertes, à l’exception de Nifty Midcap 50, qui a progressé de 0,22%. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont mis fin à leur séquence de gains de trois jours pour terminer la séance de négociation de mardi à plat avec un biais négatif. Le S&P BSE Sensex a perdu 17 points pour terminer à 58 279, soit 0,03 % de moins. Nifty 50 a perdu 15,7 points à la clôture, s’établissant à 17 362, en baisse de 0,09%. Bharti Airtel a augmenté de 2,79% en tant que premier gagnant de Sensex, suivi par HDFC, IndusInd Bank et ITC. Tech Mahindra a été le meilleur frein, en baisse de 1,64%. Viennent ensuite Sun Pharma, Axis Bank et HCL Technologies. Bank Nifty a terminé en baisse de 0,34% à 36 468. Tous les indices Midcap et smallcap ont clôturé sur des pertes, à l’exception de Nifty Midcap 50, qui a progressé de 0,22%. L’Inde VIX a glissé de 1,39% mardi pour terminer juste en dessous de 15 niveaux.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities-

« Le marché semble être passé à un mode de consolidation avec une action liée au range. Le mouvement saccadé actuel avec une faiblesse mineure pourrait se poursuivre pendant les 1 ou 2 prochaines séances avant de montrer un autre rebond haussier depuis les plus bas. Le support immédiat est placé à 17250 et la résistance aérienne cruciale à surveiller autour de 17500 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché intérieur s’est négocié avec une volatilité élevée, les investisseurs ayant profité du récent rallye et des facteurs mondiaux. Cependant, le marché au sens large a maintenu son dynamisme sur des segments qui ne manqueront pas de bénéficier du déblocage. Les actions européennes se sont négociées avec des baisses avant la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne jeudi, où les discussions concernant la réduction du programme d’achat d’actifs devraient avoir lieu dans un contexte de hausse de l’inflation dans la zone euro.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice s’est négocié dans une formation Higher High & Higher Low, ce qui suggère une force dans le compteur. Sur un graphique horaire, l’indice a trouvé une résistance de la bande supérieure de Bollinger au-dessus de celle-ci peut montrer un nouveau mouvement haussier. Tous les indicateurs clés comme le RSI, le MACD et le stochastique soutiennent la tendance positive de l’indice. À l’heure actuelle, le niveau psychologique de 17500 pourrait être une résistance tandis qu’à la baisse, 17200 pourrait servir de support à l’indice. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Courtage Religare –

“Nifty s’est échangé volatil dans une fourchette et s’est installé légèrement plus bas, prenant une pause après la récente flambée. Parmi les secteurs, l’informatique et la banque ont été à la traîne tandis que les télécoms, les FMCG et les biens de consommation durables ont terminé en hausse. Les marchés plus larges ont également connu des prises de bénéfices et ont terminé en baisse. En l’absence de tout événement majeur, les indices mondiaux continueraient de dicter la tendance. Les indications sont en faveur d’une certaine consolidation ou d’une prise de bénéfices, nous recommandons donc de rester très prudent dans la sélection des actions. Sur le front de référence, Nifty a un support immédiat autour de la zone 17 200-17 250. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

“Le marché assiste à une tendance positive continue et il s’est maintenu bien au-dessus des niveaux 17 300-350 et nous pensons que ce mouvement haussier s’étendra jusqu’au niveau 17 500 à court terme. À la baisse, 17 100 est le support immédiat de Nifty 50 suivi de 16 900. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.