Sensex plonge de 764 points, Nifty toujours dans une tendance baissière, pourrait tester 16800 la semaine prochaine

S&P BSE Sensex a terminé 764 points ou 1,31% en baisse à 57 696 points tandis que NSE Nifty 50 a clôturé 205 points ou 1,18% dans le rouge à 17 196. (Photo : REUTERS)

Vendredi, les ours ont repris le contrôle de Dalal Street, entraînés par de fortes ventes de poids lourds tels que Reliance Industries et les actions bancaires. S&P BSE Sensex a terminé 764 points ou 1,31% en baisse à 57 696 points tandis que NSE Nifty 50 a clôturé 205 points ou 1,18% dans le rouge à 17 196. Power Grid a été le grand perdant sur Sensex, en baisse de 4%, suivi de Reliance Industries, Asian Paints et Kotak Mahindra Bank. Larsen & Toubro a été le meilleur gagnant sur Sensex, en hausse de 0,79%, suivi par IndusInd Bank, Tata Steel, Ultratech Cement et TCS. Bank Nifty a chuté de 0,85%. India VIX a clôturé avec des gains ainsi que des indices à petite capitalisation.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance à court terme de Nifty continue d’être à la baisse et le récent recul d’une tendance baissière semble être terminé. Il y a une possibilité d’une nouvelle faiblesse jusqu’à 16800 niveaux d’ici la semaine prochaine. La résistance immédiate est placée aux niveaux 17300-17350.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments-

« Le Nifty n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de la zone 17400-17500, ce qui est un signal baissier. Nous résistons à des niveaux plus élevés et, par conséquent, la hausse est définitivement plafonnée dans cette région. À moins que nous ne dépassions le patch de 17400-17500 sur une base de clôture, nous ne verrons pas vraiment de rallye haussier significatif. Si les marchés devaient franchir 17100 la semaine prochaine, ce serait un sujet de préoccupation car il est tout à fait possible que nous réintégrions la tendance baissière actuelle. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities-

« L’indice a clôturé une semaine à 17197 avec des gains de plus d’un pour cent et a formé une sorte de modèle de bougie doji sur le graphique hebdomadaire après deux bougies baissières qui suggèrent l’indécision sur les marchés. Une bonne zone de demande pour nifty est déjà formée près de la zone 17100-17000 et se maintient au-dessus desdits niveaux, on peut s’attendre à ce que l’indice se dirige vers la zone 17500-17600 à court terme, mais s’il ne parvient pas à se maintenir, alors plus de réservation de bénéfices peut pousser l’indice à des niveaux beaucoup plus bas, immédiat l’obstacle se rapproche de la zone 17300-17440.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a formé une bougie ouverte baissière de Marabozu qui signale une faiblesse pour les prochaines séances de bourse. De plus, l’indice a pris le support de 100 DMA, ce qui indique un élan haussier soutenu au-dessus du spectacle. En outre, l’indice s’est appuyé sur la ligne de tendance à la hausse et l’indice s’est négocié avec des hauts plus élevés et des bas plus bas des 3 dernières séances de bourse, ce qui indique que le mouvement haussier est intact. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 000 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 500 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 35300 niveaux et une résistance à 37000 niveaux.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

«Nous assistons à un tour de montagnes russes sur les marchés du monde entier en raison du flux de nouvelles autour de la nouvelle variante COVID et nous ne nous attendons pas à un soulagement bientôt. Les participants n’ont d’autre choix que d’aligner leur position en conséquence et préfèrent les positions couvertes. Les investisseurs ne devraient pas trop s’inquiéter de ces fluctuations et profiter de la baisse supplémentaire pour ajouter des actions de qualité de manière échelonnée. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Après une ouverture positive, les indices de référence ont abandonné tous les gains menés par les pertes des poids lourds en prévision de la réunion de la RBI la semaine prochaine. Pendant ce temps, les investisseurs étaient également prudents après que l’Inde a signalé des cas d’Omicron. La réunion de politique monétaire de la RBI sera un moteur clé du marché alors que les investisseurs attendent la décision politique de MPC, qui devrait largement adopter une position accommodante compte tenu de l’incertitude entourant la nouvelle variante.

