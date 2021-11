Sensex pourrait atteindre 80 000 en un an, selon Morgan Stanley ; estime que les marchés boursiers sont toujours en hausse

Les perspectives positives pour Dalal Street surviennent près d’un mois après que Morgan Stanley a abaissé la note des actions indiennes à un poids égal. (Photo : REUTERS)

Le S&P BSE Sensex pourrait atteindre 80 000 d’ici décembre 2022, aidé par un nouveau cycle de profit probable, a déclaré la société de courtage et de recherche étrangère Morgan Stanley. La société de courtage pense que 80 000 dollars sont réalisables pour Sensex dans un scénario haussier, où l’Inde verrait près de 20 milliards de dollars d’afflux grâce à l’inclusion dans les indices obligataires mondiaux. Morgan Stanley a déclaré que l’Inde reste ancrée dans un marché haussier à long terme et que les aspects positifs l’emportent sur les risques pour ceux qui souhaitent adopter une vision à un peu plus long terme. Les perspectives positives pour Dalal Street surviennent près d’un mois après que Morgan Stanley a abaissé la note des actions indiennes à un poids égal.

Scénarios haussiers, de base et baissiers

Dans le scénario haussier, Morgan Stanley a prédit que le Sensex indien atteindra la barre des 80 000 d’ici décembre 2022. Ici, il a été supposé que l’Inde serait incluse dans les indices obligataires mondiaux, entraînant des entrées de près de 20 milliards de dollars, il n’y a pas de troisième vague de covid- 19 ou tout verrouillage associé, les prix du DXY et du pétrole sont liés à une fourchette et la sortie de RBI est retardée. La société de courtage estime qu’il y a une probabilité de 30% que cela se produise.

Dans le scénario de base, Morgan Stanley suppose la stabilité de la situation virale et la reprise économique. Ici, Sensex devrait atteindre 70 000 par rapport aux niveaux actuels. Dans ce scénario, RBI entreprend une sortie calibrée et les bénéfices de Sensex sont composés de 27% par an sur 2021-2023. D’un autre côté, le scénario baissier verrait Sensex chuter à 50 000, à condition que RBI devienne agressif dans le resserrement pour lutter contre l’inflation.

Une volatilité plus élevée attendue avec une hausse

« Un nouveau cycle de bénéfices aidera probablement à maintenir l’offre sur les actions indiennes même si les investisseurs doivent s’attendre à une volatilité à court terme et à une pause dans la surperformance relative par rapport aux marchés émergents », a déclaré Morgan Stanley. La société de courtage a ajouté que Dalal Street sera confrontée à des défis à venir tels que les élections, le cycle des taux américains, la vague potentielle de Covid et les valorisations riches, mais reste toujours positive à la hausse. En termes de volatilité, Morgan Stanley a déclaré que les marchés intérieurs ont été remarquablement dépourvus de volatilité au cours des derniers mois, avec des volumes à la fois implicites et réalisés faibles par rapport à l’histoire. « Avec des valorisations plus élevées et plus de risques d’événements à l’horizon, la volatilité devrait augmenter, en particulier sur le marché au sens large », ont-ils déclaré. India VIX a chuté de 16% en 2021 et reste inférieur à 16 niveaux.

Parmi les raisons qui rendent les analystes positifs quant aux perspectives à long terme de l’Inde, citons le nouveau cycle de bénéfices, la politique de soutien, la hausse probable des flux de titres à revenu fixe, les nouvelles émissions et la baisse des corrélations de rendement avec le monde. « Bien que les valorisations globales semblent riches, elles doivent être considérées dans le contexte de bénéfices à long terme déprimés », indique le rapport.

Stratégie de portefeuille

En termes de stratégie de portefeuille, Morgan Stanley s’est basé sur des thèmes macroéconomiques clés, notamment une forte reprise de la consommation, la normalisation de la politique de RBI et l’augmentation de la part de l’industrie manufacturière dans le PIB. « Nous soutenons les financières, la consommation cyclique et les industriels et sommes relativement prudents sur les secteurs d’exportation », ont-ils déclaré tout en ajoutant que les grandes capitalisations surperformeront les petites et moyennes capitalisations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.