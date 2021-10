Sensex publie un record proche, Nifty peut atteindre 18250, s’il dépasse 18050; ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

Ce fut une session volatile pour les marchés, mais les taureaux se sont renforcés dans les transactions tardives alors que Nifty a de nouveau franchi la barre des 18 000 avant de terminer un peu plus bas sous la marque psychologique. Image: Pixabay

BSE Sensex et Nifty 50 ont enregistré des records mardi, au milieu d’achats finaux de poids lourds tels que Reliance Industries Ltd (RIL) et State Bank of India (SBI), entre autres. Sensex a gagné 149 points de 0,25% pour terminer à 60 284, tandis que l’indice NSE Nifty 50 s’est établi à un peu moins de 18 000, à 17 992. Hormis RIL et SBI, Titan Company, Bajaj Finserv, ITC, Axis Bank ont ​​le plus contribué à la hausse des indices. Sur le marché au sens large, l’indice BSE MidCap a surperformé les indices boursiers. L’indice BSE Midcap a gagné 0,65% ou 170 points pour s’établir à 26 148. Alors que l’indice BSE SmallCap a ajouté 0,26 pour cent ou 76 points pour terminer à 29 582. India VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 1,5% pour terminer à 15,85. Les analystes disent que si Nifty se maintient au-dessus de 17850, il pourrait toucher 18125.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Ce fut une session volatile pour les marchés, mais les taureaux se sont renforcés dans les transactions tardives alors que Nifty a de nouveau franchi la barre des 18 000 avant de terminer un peu plus bas sous la marque psychologique. Sur les graphiques journaliers et intrajournaliers, Nifty a formé une formation prometteuse de fond plus élevé. La structure intrajournalière suggère que 17850 pourrait être le niveau de décision de tendance pour les taureaux. Au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 18050-18125. D’un autre côté, en dessous de 17850/59850, la tendance haussière serait vulnérable.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés sont confrontés à une énorme résistance autour du niveau de 18000. Nous devons dépasser 18050 pour que la prochaine étape de ce rallye s’installe. Une fois cela franchi, nous nous dirigerons vers 18200-18250 comme prochain niveau cible. 17800 est un support solide pour ce marché et tant que cela se maintient, toutes les baisses et corrections peuvent être utilisées pour entrer dans des positions longues.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

À l’avenir, la dynamique haussière ne semble pas s’essouffler, mais il faut rester prudent en suivant les tendances mondiales. Les secteurs qui pourraient rester en traction sont les banques, l’énergie, les métaux, les infrastructures et la consommation discrétionnaire. Techniquement, Nifty50 semble tenir à 18 100 comme résistance à court terme tandis que 17 700 pourraient servir de niveau de support clé.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu des mouvements volatils et une tentative de maintenir le niveau autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 17900. Le marché montre qu’il sera crucial que le scénario de marché à court terme se maintienne au-dessus du niveau de l’indice 18000 Nifty50. Si le marché est capable de maintenir le niveau de 18000, nous pouvons assister à des niveaux plus élevés de 18250. Les indicateurs de dynamique tels que RSI et MACD indiquant une dynamique positive devraient se poursuivre.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Suite à la vente d’actions informatiques en raison d’un début de saison médiocre et de la faiblesse des marchés mondiaux, le marché intérieur s’est échangé dans la zone négative. Cependant, avec le fort soutien des banques PSU sur les espoirs renouvelés de privatisation et l’intérêt continu des acheteurs pour les biens de consommation, les métaux et l’automobile, les indices ont réussi à terminer sur une note positive. Alors que les marchés mondiaux se sont négociés avec des réductions des craintes d’une hausse de l’inflation en raison de la flambée des prix des matières premières et de la crise énergétique.

