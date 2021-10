Sensex rallie 10 000 points en seulement 167 sessions ; investir dans des sociétés de qualité, moyennes et petites capitalisations pour surpasser les grandes capitalisations

L’histoire de la croissance de l’Inde a été pleine de hauts et de bas comme des montagnes russes. Image : .

Par Sushant Bhansali

Les perturbations liées à la pandémie semblent désormais être un lointain souvenir. Alors que de plus en plus de secteurs comme l’éducation, le divertissement et les voyages s’ouvrent, l’économie s’est certainement redressée avec une grande agilité, et les marchés l’ont reconnu de manière assez retentissante. L’intensité du rallye a définitivement pris tout le monde par surprise. Les 10 000 derniers points du rallye Sensex se sont produits en seulement 167 séances de bourse ; avant cela, l’indice a pris en moyenne plus de 900 sessions pour un mouvement de 10 000 points.

Cependant, ne vous y trompez pas, ce marché haussier n’est pas un feu de paille et l’élan est sur le point de démarrer. Toutes choses restant constantes, les marchés devraient atteindre de nouveaux sommets sans précédent et inimaginables dans les années à venir.

L’histoire de la croissance de l’Inde a été pleine de hauts et de bas comme des montagnes russes. Le début des années 2000 a vu des changements fondamentaux massifs dans le secteur des infrastructures avec le début du quadrilatère d’or et du corridor NS-EW. Cela a inauguré une ère de croissance, qui a vu le PIB composé à un TCAC d’environ 15 % pour la prochaine décennie en termes nominaux. La dynamique de croissance s’est poursuivie au début des années 2010.

Cependant, après 2015, l’élan s’est un peu perdu en grande partie à cause de deux facteurs principaux : a) l’économie est entrée dans une phase de réformes structurelles, qui ont désormais jeté les bases d’une croissance forte et durable. GST, Démonétisation ne sont que quelques exemples de la même chose, b) la croissance a également été entachée par des événements exogènes comme Covid -19.

L’Inde est actuellement classée 5e au monde en termes de PIB nominal aux taux de change actuels du dollar américain et ce n’est qu’une question de temps avant que nous n’atteignions la 4e position, dépassant l’Allemagne. Au cours des deux dernières décennies, nous avons parcouru un long chemin. Tant de réformes fondamentales ont eu lieu et nous avons réussi à devenir un leader mondial dans de nombreux secteurs.

Nous pensons que ces dernières années ont été une phase de transition, celle où de nombreux changements structurels se sont produits et où les bases ont été posées pour une croissance structurelle et plus cohérente à long terme.

Pour la première fois depuis des décennies, les principaux cylindres de la croissance économique : (1) le cycle d’investissement, (2) les taux d’intérêt, (3) le secteur immobilier et (4) les réformes gouvernementales, sont tous alignés positivement. Cela nous donne des raisons de croire que l’économie indienne peut croître beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’a fait historiquement. Une composition du PIB nominal au milieu de l’adolescence est très facilement réalisable, inaugurant l’ère de l’économie de 10 milliards de dollars américains dans les années 2030.

Les dépenses publiques resteront robustes, contribuant ainsi au programme de croissance. Le fait que les recettes fiscales aient été bien au-dessus de l’objectif aide beaucoup. Beaucoup d’inquiétudes ont été soulevées au sujet de l’inflation, qui n’est que transitoire. La stabilité du brut, l’amélioration des conditions météorologiques mondiales et la faiblesse persistante du brut devraient freiner l’inflation galopante. Dans le cas de l’Inde, une récolte exceptionnelle permet également d’atténuer l’inflation alimentaire, un avantage supplémentaire.

Afin d’atteindre le cap des 10 milliards de dollars US au cours de la prochaine décennie, le PIB de l’Inde devrait croître de 10 à 14 %, aux taux de change actuels.

Le voyage vers la barre des 10 milliards de dollars devrait entraîner une nette amélioration de l’environnement commercial et des opportunités de croissance probables disponibles pour les entreprises cherchant à en tirer parti. Nous pensons qu’il y aura un passage de l’inorganisé à l’organisé conduisant à une croissance en forme de K où les dirigeants prospèrent aux dépens des suiveurs, tandis que le pool s’agrandit simultanément. Les sociétés dominantes à moyenne et petite capitalisation devraient également en profiter bien plus que leurs homologues à grande capitalisation. Concentrez-vous donc sur le « bon et propre » et investissez dans la qualité.

(Sushant Bhansali – PDG, Ambit Asset Management. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

