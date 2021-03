Sensex rallie 568 points, Nifty récupère le niveau de 14500

Alors que les marchés ont terminé la séance de vendredi sur une bonne note, ils ont baissé pour la semaine, le Nifty et le Sensex ayant chuté respectivement de 1,6% et 1,7%.

Brisant la séquence de défaites de deux jours, le Sensex a gagné 568,38 points (1,17%) pour clôturer à 49 008,5 vendredi, tandis que le Nifty a bondi de 182,4 points (1,27%) pour clôturer à 14 507,3. Les marchés réagissaient à de solides signaux mondiaux et restaient optimistes avant la saison des résultats, qui commencerait la deuxième semaine d’avril. Alors que les marchés ont terminé la séance de vendredi sur une bonne note, ils ont baissé pour la semaine, le Nifty et le Sensex ayant chuté respectivement de 1,6% et 1,7%.

Les marchés se sont inspirés des sentiments mondiaux, qui se sont redressés après que les marchés américains se soient améliorés au milieu des progrès de la distribution de vaccins, renforçant l’optimisme quant aux perspectives de croissance mondiale. De plus, les données du PIB du quatrième trimestre plus solides que prévu aux États-Unis ont également stimulé le sentiment.

Les marchés asiatiques en Corée du Sud, en Chine et à Hong Kong ont progressé de 1,09% à 1,57%. De même, les marchés européens ont également réagi au sentiment de risque sur les bourses en France, au Royaume-Uni et en Allemagne en hausse de 0,36% à 0,72%.

Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services, a déclaré: «Les signaux mondiaux ont été positifs alors que les marchés américains ont progressé grâce aux progrès de la distribution de vaccins. En outre, des données positives sur l’emploi aux États-Unis et des données sur le PIB du quatrième trimestre plus fortes que prévu ont stimulé les sentiments du marché. »

Sur le plan intérieur, les marchés ont été tirés vers le haut par les métaux et les valeurs bancaires. L’achat de stocks de métaux a été déclenché par la hausse des prix. Les plus grands gagnants de Nifty ont été Tata Steel, Bajaj Finserv, Asian Paints, Hindalco et Tata Motors, en hausse de 5,82%, 4,4%, 3,99%, 3,96% et 3,92%. En revanche, les plus gros perdants ont été UPL, Powergrid Corporation, Eicher Motors, ITC et IndusInd Bank, en baisse de 1,39%, 1,25%, 0,72%, 0,33% et 0,23%.

Les marchés, cependant, ont terminé la semaine en baisse de 1,7% en raison du sentiment de réduction du risque à l’échelle mondiale dans un contexte de hausse des cas de Covid-19, l’Europe connaissant sa troisième vague. L’Inde connaît également une augmentation des cas de Covid-19, ce qui a atténué le sentiment des investisseurs, certains États se verrouillant partiellement. Cela, selon les experts, pourrait avoir un impact sur les estimations qu’ils avaient pour la reprise économique.

Rusmik Oza, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities, a déclaré: «L’indice Nifty-50 a perdu 1,6% cette semaine en raison des turbulences sur les marchés boursiers mondiaux et de la forte hausse des cas de Covid-19 en Inde. L’expiration mensuelle de cette semaine était faible et le phénomène de fin budgétaire pourrait également être en jeu. Avec de nouvelles restrictions et une vaccination plus rapide, nous pouvons nous attendre à ce que le sentiment reste positif au début du nouvel exercice. La saison des résultats débutera également à partir de la deuxième semaine d’avril, ce qui pourrait s’avérer être le moteur des actions. »

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont vendu des actions d’une valeur totale de 623 millions de dollars cette semaine. Vendredi aussi, ils ont déchargé des actions d’une valeur de 6,6 millions de dollars, selon des données provisoires. Les investisseurs institutionnels nationaux, quant à eux, ont acheté des actions d’une valeur de 222,7 millions de dollars.

