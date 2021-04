Sensex, rallye Nifty lors de la première séance de négociation de la semaine; les taureaux continueront-ils à courir plus loin?

Le S&P BSE Sensex a fait un zoom de 508 points pour clôturer à 48 386 tandis que le NSE Nifty de 50 actions a terminé juste en dessous de 14 500.

Les indices de référence ont pris un bon départ cette semaine, grimpant à la hausse lors de la séance de négociation de lundi. Le S&P BSE Sensex a fait un zoom de 508 points pour clôturer à 48 386 tandis que le NSE Nifty de 50 actions a terminé juste en dessous de 14 500 points. Parmi les indices sectoriels, Nifty Realty, Nifty Metal et Bank Nifty ont été les plus performants. Axis Bank, Ultratech Cement et ICICI Bank ont ​​été les actions les plus performantes du BSE Sensex. HCL Technologies, Sun Pharma, HDFC Bank et Maruti Suzuki India ont été les principaux retardataires.

Ajit Mishra, VP – Recherche, Broking Religare –

«Les marchés ont commencé la semaine sur une note optimiste, sous l’impulsion d’indices mondiaux favorables. Après une ouverture de l’écart, l’indice de référence a poursuivi sa dynamique positive grâce à des achats sains dans des secteurs tels que la banque, les métaux et les biens de consommation durables. Des indices mondiaux optimistes combinés à des revenus favorables aident l’indice à se maintenir à des niveaux plus élevés malgré les défis COVID. Nous restons prudemment optimistes car la volatilité restera probablement élevée en raison de l’expiration des dérivés et des prochaines annonces de bénéfices. La banque, la métallurgie et la pharmacie font preuve d’une formidable résilience et devraient être privilégiées pour les transactions longues en creux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Avec le soutien de marchés mondiaux solides, l’accumulation sur le marché intérieur a augmenté à mesure que le taux d’infection ralentit avec une trajectoire d’aplatissement. L’intérêt pour les achats était largement dominé par les banques, les biens immobiliers et les valeurs métalliques avec l’espoir que nous approchons du pic de l’infection. Les valeurs bancaires ont surpassé les autres principaux indices sectoriels en raison du début positif des résultats trimestriels. Le marché pourrait rester volatil dans les prochains jours, car les cas de covid continuent d’être élevés, l’expiration des F&O en avril et la prochaine réunion du FOMC. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«Des indices mondiaux positifs associés aux bons chiffres d’ICICI Bank ont ​​assuré une forte ouverture lundi pour les marchés menés par BFSI et les métaux. Cependant, nous avons vu des épisodes de prises de bénéfices dans les actions de FMCG et Pharma avec échange de l’après-midi avant une grosse journée de bénéfices demain. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty a clôturé la journée en hausse d’environ 149 points. Au cours des quatre derniers jours, nous voyons une série de bougies haussières. Il semble que la ligne de perçage haussière de jeudi cède la place à des sentiments haussiers sur le marché. Mais nous avons encore besoin d’une confirmation supplémentaire d’un changement de tendance qui sur le dernier point de données disponible est absent. Il n’y a pas de signaux d’inversion des signaux de trading basés sur l’oscillateur. Nifty a une résistance immédiate à 14550-144570 une cassure au-dessus et l’indice devrait voir un mouvement vers le haut vers 14700. Du côté inférieur, 14350-14320 devrait servir de support.

Mohit Nigam, directeur, PMS et conseil, Hem Securities –

«Les marchés ont pris une pause après le mouvement à la baisse dont ils ont été témoins la semaine dernière et ont augmenté d’environ 1% aujourd’hui. La finance a été aujourd’hui les principaux moteurs de la dynamique après un résultat décent déclaré par ICICI Bank. Nous pensons que les développements liés à Covid au cours des 2 prochaines semaines, les résultats des entreprises et les commentaires seront très importants pour évaluer la direction des marchés dans les mois à venir. 14200 reste un support clé à la baisse. »

