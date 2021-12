Sensex rassemble 886 points alors que les taureaux reviennent à Dalal Street, Nifty pourrait bientôt dépasser les 17 300

Tata Steel a été le meilleur gagnant sur Sensex, en hausse de 3,63%, suivi par Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Bank et SBI. (Photo : REUTERS)

Les taureaux sont revenus à Dalal Street mardi au milieu d’indices mondiaux positifs, forçant les indices de référence à la hausse. S&P BSE Sensex a grimpé de 886 points ou 1,5% pour terminer à 57 633 tandis que NSE Nifty 50 a zoomé de 264 points pour s’établir à 17 176. Tata Steel a été le meilleur gagnant sur Sensex, en hausse de 3,63%, suivi par Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Bank et SBI. Asian Paints a glissé de 0,22% pour finir en tant que seule action Sensex en rouge. La Bank Nifty a grimpé de 2,47% pour terminer au-dessus de 36 600 niveaux. Les marchés plus larges ont reflété la hausse. India VIX a chuté de 8,07 % pour terminer à 18,46.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty a récupéré la plupart des pertes de la veille le 16/07/983 décembre pourrait maintenant être le support du Nifty tandis que 17 401 pourraient être la résistance. La façon dont le ratio de baisse d’avance s’est amélioré suggère quelques jours de plus de mouvements à la hausse dans le Nifty, bien que le rythme puisse ralentir. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities-

« Nifty a montré un mouvement décisif et a dépassé de nombreuses zones d’obstacles solides, les transformant en support, donc à l’avenir, le support immédiat se rapproche de la zone 17100-17040 se maintenant au-dessus desdits niveaux, nous pouvons voir l’indice progresser vers sa zone d’obstacle immédiate de 17250-17300. »

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, après les ventes massives d’hier, l’indice d’aujourd’hui s’est montré solide et a clôturé au-dessus de 21 HMA, ce qui indique qu’un maintien au-dessus de la même valeur peut montrer un mouvement haussier. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17000 niveaux tandis que la résistance se situe à 17300 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17500-17700 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 35 500 niveaux et une résistance à 37 000 niveaux.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Les investisseurs suivront de près la réunion RBI MPC de demain et à partir de là, nous pourrons voir le prochain mouvement du marché. Le support et la résistance immédiats pour Nifty 50 sont 16800 et 17300 et pour Bank Nifty sont 35700 et 37000.

Ruchit Jain, stratège en trading, 5paisa.com –

« Alors que le marché se redressait, les auteurs d’appels ont cherché à couvrir leurs positions tandis que de nouvelles écritures ont été observées dans 18 000 options de vente. Cela indique que pour les deux prochaines sessions, 17000 seront désormais considérés comme un support immédiat tandis que 17300-17400 seront considérés comme des résistances immédiates. L’indice Bank Nifty a atteint un creux supérieur à sa moyenne mobile de 200 jours. L’élan pourrait conduire l’indice vers sa 20 EMA qui se situe autour de 37150, tandis que 36350 et 36200 seront les supports immédiats.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

« Les bourses nationales ont enregistré une reprise, renversant la tendance des marchés internationaux, soutenue par des achats à grande échelle, tandis que les actions de la santé ont perdu du terrain. Les marchés mondiaux ont négocié avec optimisme suite à des informations selon lesquelles la souche Omicron pourrait ne pas être aussi grave que prévu. De plus, les liquidités supplémentaires libérées par la Banque centrale chinoise grâce à l’assouplissement de la politique ont stimulé les marchés chinois. Sur les marchés indiens, les actions bancaires et financières ont progressé puisque le MPC doit annoncer sa décision politique demain, la RBI étant susceptible de maintenir ses politiques inchangées compte tenu des incertitudes à court terme. »

