Sensex rassemble plus de 500 pts sur l’achat d’actions HDFC, Infosys ; Nifty vise maintenant la cible 18200

BSE Sensex et Nifty 50 ont progressé de plus de 1% lundi, enregistrant des gains intelligents, grâce à l’achat d’actions financières et informatiques sélectionnées. L’indice des 30 actions a terminé à 60 586, en hausse de 518 points ou 0,86%. Alors que Nifty de NSE a bondi de plus de 150 points ou 0,85% pour terminer à 18 068,55. Les poids lourds de l’indice tels que Housing Development Finance Corporation (HDFC), Infosys, Kotak Mahindra Bank, Titan Company, Bajaj Finserv, entre autres, ont le plus contribué à la hausse des indices. Sur le marché au sens large, l’indice BSE Midcap a grimpé de 1,20% ou 312 points pour terminer à 26 304, et l’indice BSE SmallCap a gagné 0,78% ou 226 points pour clôturer à 29 127. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 3,76 % pour s’établir à 16,34. Les analystes techniques disent que 18100 serait le prochain niveau de cassure intrajournalier pour les day traders et au-dessus du même niveau, la tendance haussière se poursuivra jusqu’à 18150-18200.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les deux indices de référence clés ont clôturé au-dessus de la marque psychologique après un fort rallye à Wall Street vendredi dernier a stimulé le sentiment à la maison. La récente tendance volatile s’est poursuivie, mais la clôture de Nifty au-dessus de la barre des 18 000 est globalement positive pour le marché. Sur les graphiques intrajournaliers, l’indice a formé une formation de fond plus élevée prometteuse et a également formé une formation de chandelier Hammer à longue jambe. Cependant, la principale préoccupation est que le Nifty se négocie toujours en dessous de la SMA de 20 jours ou en dessous de 18100. Nous sommes d’avis que 18100 serait le prochain niveau de cassure intrajournalier pour les day traders et au-dessus du même, la tendance haussière se poursuivra jusqu’à 18150 -18200. D’un autre côté, un support solide est observé près de 17900, et s’il glisse en dessous du même niveau, la tendance haussière serait vulnérable.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les marchés ont commencé la semaine avec des gains modestes dans un contexte de volatilité et se sont également stabilisés autour du plus haut de la journée. Après la hausse initiale, l’indice de référence a fortement baissé, mais la reprise progressive de certains indices majeurs a changé l’ambiance au fur et à mesure que la journée avançait. Une tendance mitigée a été observée sur le front sectoriel, mais une traction notable sur le front plus large a occupé les participants jusqu’à la fin. Enfin, l’indice Nifty s’est établi autour de 18 083 ; en hausse de 0,9%.

Le dynamisme récent des marchés mondiaux a soulagé les participants au milieu d’indices nationaux mitigés, mais il est trop tôt pour parler d’un renversement de tendance. Les fêtes de fin d’année étant derrière nous, l’attention se portera de nouveau sur les annonces de résultats. En outre, les résultats des données macroéconomiques nationales (IIP & CPI) et les indices mondiaux seront suivis de près. Nifty devrait franchir une étape décisive au-dessus de 18 100 pour reprendre la tendance, sinon la consolidation/la prise de bénéfices reprendrait. En attendant, nous vous recommandons de continuer avec une approche de trading spécifique aux actions et de vous concentrer sur les thèmes/secteurs qui suscitent un intérêt d’achat notable.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice a formé un modèle de chandelier en marteau sur la période journalière indiquant une nouvelle tendance haussière. L’indicateur stochastique est observé avec un croisement positif suggérant un voyage vers le nord. L’indice s’est également stabilisé au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours, ce qui ajoute encore une dynamique haussière au compteur. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17750 et une résistance à 18200 niveaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés ont augmenté pour afficher leur ouverture tiède et nous avons réussi à clôturer au-dessus du niveau 17950-18000, ce qui est un signe positif. Cela doit être maintenu pendant quelques sessions et cela ouvrirait ensuite la porte à une augmentation de l’indice vers 18400-18500. Étant donné qu’un bon support se situe autour du niveau 17550-17600, les creux peuvent être utilisés pour accumuler des positions longues.

