Sensex rebondit de 326 pts des plus bas pour finir à plat, Nifty à 17353 ; les taureaux sont-ils trop épuisés maintenant ?

Les actions bancaires ont été parmi les plus performantes aujourd’hui.

Les indices de référence nationaux ont oscillé entre gains et pertes pendant la majeure partie de la journée, mais ont glissé profondément dans le rouge pendant les échanges de l’après-midi, pour rebondir dans les dernières minutes pour finir à plat. S&P BSE Sensex a perdu 29 points ou 0,05 % à la clôture, à 58 250. NSE Nifty a glissé de 8,60 points ou 0,05 % pour s’établir à 17 353. Les actions bancaires ont été parmi les plus performantes aujourd’hui. Kotak Mahindra Bank a bondi de 3,5% pour clôturer en tant que premier gagnant de l’indice, suivi de NTPC, Titan et Sun Pharma. Nestlé India a perdu 2,27%, la composante Sensex la moins performante de la journée. Maruti, Bajaj Finserv et Bajaj Auto faisaient partie des autres retardataires. Bank Nifty a surperformé les indices de référence, gagnant 0,82% pour terminer à 36 768. Les indices Nifty Midcap 50 et Nifty Smallcap 50 ont clôturé dans le vert.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

“Au cours d’une session commerciale volatile aujourd’hui, les Bulls ont réussi à organiser un retour intelligent mené par le rythme des vaccinations et l’accumulation observés à la Kotak Bank. Les marchés au sens large ont été témoins d’un intérêt pour les actions textiles grâce au programme PLI annoncé aujourd’hui. La session de fin d’après-midi a vu les Advances gagner du terrain sur les Declines, car plusieurs Midcaps ont été vus bourdonner.

S Hariharan, Responsable – Ventes, Négoce, Emkay Global Financial Services –

« Un certain nombre de réunions des banques centrales des marchés développés sont prévues cette semaine, ce qui permettrait de mieux comprendre les plans de réduction des achats d’actifs, ce qui aurait à son tour des implications pour les marchés des devises ainsi que pour les actifs à risque. En conséquence, nous avons vu une tendance à l’augmentation du positionnement à long terme sur actions par les FII commencer à baisser au cours des 3 dernières sessions. Étant donné que les indices de moyennes et petites capitalisations se négocient près des niveaux de résistance malgré le fait que Nifty ait atteint de nouveaux sommets, le sentiment général du marché reste prudent et la progression du marché reste dominée par une poignée d’actions. Les indices du ciment et du PSU semblent avoir la force relative la plus élevée, tandis que l’automobile est le secteur le plus faible du marché dans son ensemble. »

Palak Kothari, associé de recherche, Choice Broking-

“L’indice continue de se négocier dans la formation de plus bas plus bas des trois dernières séances de bourse, mais dans le graphique horaire, l’indice a pris le support de 50-HMA et a rebondi à partir de là, ce qui souligne la force du compteur. Sur un graphique de quatre heures, l’indice a formé un modèle de chandelier en marteau qui indique que les acheteurs sont actifs. Tous les indicateurs clés comme le RSI, le MACD et le stochastique soutiennent la tendance positive de l’indice. À l’heure actuelle, le niveau psychologique de 17500 pourrait être une résistance tandis qu’à la baisse, 17200 pourrait servir de support à l’indice. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Le marché intérieur s’est ouvert sur une note plate tandis que la tendance prudente du marché mondial a forcé les actions indiennes à se négocier à la baisse en raison des inquiétudes persistantes concernant l’augmentation des cas de covid et le ralentissement de la reprise économique. Cependant, soutenus par une reprise sur des marchés plus larges, les indices clés ont terminé sur une note plate. L’approbation par le cabinet du programme PLI pour les fibres synthétiques et les textiles techniques contribuera à améliorer les perspectives de l’industrie.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

“Sur le plan technique, le marché assiste à une tendance positive continue et il s’est maintenu bien au-dessus des niveaux 17 300-350 et nous pensons que ce mouvement haussier se prolongera jusqu’au niveau 17 500 à court terme. A la baisse, 17 100 est le support immédiat de Nifty 50 suivi de 16 900. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.