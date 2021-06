Sensex rebondit de 834 pts par rapport aux plus bas, Nifty termine à 15 765 ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Nifty Auto et Nifty IT ont été les seuls indices sectoriels sur NSE à terminer en pertes. Bank Nifty a terminé avec des gains. L’indice PSU Bank a bondi de plus de 4%. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont fortement rebondi par rapport aux plus bas de lundi pour terminer la journée dans le vert. Le S&P BSE Sensex a bondi de 834 points par rapport au plus bas de la journée pour clôturer à 52 574, tandis que l’indice NSE Nifty à 50 actions a clôturé juste en deçà du plus haut intrajournalier de 15 765. Parmi les gagnants de l’indice figuraient NTPC, Titan Company et State Bank of India. Les actions les moins performantes ont été Maruti, Tech Mahindra et TCS. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence. Les indices des petites et moyennes capitalisations ont continué à se redresser, Nifty Midcap 50 clôturant en hausse de 1% et smallcap 50 en hausse de 0,6%. Nifty Auto et Nifty IT ont été les seuls indices sectoriels sur NSE à terminer en pertes. Bank Nifty a terminé avec des gains. L’indice PSU Bank a bondi de plus de 4%.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“Après avoir montré une forte volatilité vendredi, Nifty a connu un autre excellent retour intrajournalier après une ouverture en forte baisse lundi et a clôturé la journée en hausse de 63 points. La tendance à court terme de Nifty s’est redressée après une chute spectaculaire et un rebond rapide à la hausse des deux dernières sessions. Un mouvement durable au-dessus des niveaux de 15800 devrait entraîner le marché vers de nouveaux sommets historiques au cours des prochaines sessions. Toute faiblesse pourrait trouver un support autour des niveaux 15650-15600.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

« Le marché intérieur s’est ouvert sur une note faible en raison de la politique monétaire belliciste de la Réserve fédérale américaine. Mais le marché a récupéré au-dessus du plus bas de la journée et a clôturé dans le vert alors que le marché s’attend à une reprise économique plus rapide en raison de l’annonce du Premier ministre sur la vaccination gratuite pour tous les citoyens. La PSU Bank a été la plus performante du secteur dans les rapports du gouvernement finalisant la privatisation de la Banque centrale de l’Inde et de la Banque indienne d’outre-mer.

Abhishek Chinchalkar, titulaire de la charte CMT et responsable de l’éducation, FYERS –

« Pour une deuxième session, Nifty a enregistré une remarquable reprise intrajournalière, gagnant plus de 200 points par rapport au creux de chaque session. L’indice semble avoir trouvé un support proche de son précédent record de 15431. Le renversement brutal de la zone 15600-15500 indique que la pression vendeuse à court terme s’est calmée. La résistance immédiate à surveiller maintenant est 15770, qui a tenu fermement au cours des trois dernières séances. Si l’indice se maintient au-dessus de cette résistance à l’avenir, nous pourrions assister à une progression vers 16000 dans les prochains jours. À la baisse, 15600 reste le principal support à court terme du point de vue de la clôture. »

Gaurav Bissa, AVP Dérivés et Techniques chez LKP Securities –

« Nifty a ouvert sur une note très faible en raison d’indices mondiaux, mais a réussi à assister à une reprise intelligente se refermant finalement près du point culminant de la journée. C’est la deuxième fois consécutive que nifty effectue un retour en force reflétant la force des marchés. Cependant, sur une base horaire, il s’agit juste de clôturer près du support du nuage Ichimoku. Pour que Nifty avance vers le niveau 16000, il doit donner une clôture horaire au-dessus des niveaux 15780-15800.

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

“Nifty a vu une sorte d’inversion s’ouvrir au plus bas de la journée à 15505 et clôturer au plus haut de la journée. Le motif formé met en évidence le pouvoir de prédiction du bon motif de chandelier au bon endroit et dans le bon contexte. Nifty continue d’attirer les acheteurs en baisse. Attendez-vous à ce que le mouvement vers le haut se poursuive pendant un certain temps. Le chandelier de vendredi était un marteau haussier, ce qui est confirmé par une longue bougie verte et, avec la bougie du jour, le motif est un motif d’avalement haussier. Si nous traçons une simple ligne de tendance à partir des plus bas du 22 avril 2021, le plus bas du jour a pris appui sur cette ligne de tendance à la hausse et s’est inversé. Les oscillateurs montrent des signes d’inversion des branchements RSI à partir des niveaux marginaux inférieurs à 60. Les moyennes mobiles continuent de montrer une pente ascendante. Bien que MACD soit baissier; dans le contexte de la tendance, il semble qu’il s’agisse d’une baisse corrective. Une simple action sur les prix indique maintenant que Nifty se rallie vers 15900 avant l’expiration et au-dessus de 16200. »

