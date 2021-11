Sensex récupère 60 000 points avec un bond de 832 points

Les analystes sont d’avis que le Nifty poursuivra sa tendance haussière s’il se maintient au-dessus de 17 950-18 000.

Le Sensex s’est remis des pertes de la semaine précédente et a bondi de plus de 800 points pour récupérer 60 000 niveaux lundi. Le rallye a été mené par les compteurs bancaires, technologiques et métalliques. L’indice de référence de l’ESB a bondi de 831,53 points pour clôturer à 60 138,46, tandis que le Nifty50 a gagné 258 points pour clôturer à 17 929,65. Bank Nifty a gagné 648,15 points ou 1,66% pour clôturer à 39 763,75.

Les marchés plus larges ont également terminé en hausse, conformément aux indices de référence. Parmi les autres secteurs, le Nifty Realty a terminé en hausse de 4,03 %, mené par les actions de Sobha, Oberoi Realty et Indiabulls Real Estate. Le Nifty Metal et le Nifty IT ont terminé respectivement à plus de 3% et 2%.

IndusInd Bank a été le plus performant du pack Sensex, en hausse de 7,7%, suivi de HCL Tech, Bharti Airtel, Tata Steel, Tech Mahindra et Dr Reddys Labs. D’un autre côté, M&M et Bajaj Finserv ont plongé de 1% chacun, tandis que Reliance Industries et Nestlé ont terminé légèrement en baisse.

L’étendue globale du marché était positive, près de 2 160 actions ayant progressé et 1 148 actions ayant baissé sur l’ESB.

Les progrès sur les marchés aujourd’hui ont été principalement attribués aux marchés asiatiques positifs, aux collectes record de la TPS, qui se sont élevées à Rs 1,3 lakh crore, en hausse de 24% en glissement annuel, à l’amélioration des activités de fabrication et aux commentaires optimistes de la direction.

« Les données de la TPS publiées aujourd’hui ont affiché la deuxième collection la plus élevée jamais enregistrée de Rs 1,3 lakh crore, une croissance de 24% en glissement annuel qui a encore renforcé les sentiments », a déclaré Narendra Solanki, responsable de la recherche sur les actions (fondamental), Anand Rathi Shares & Stock Courtiers. Pendant ce temps, la roupie a baissé de 1 paisa à 74,86 par rapport au dollar.

À l’avenir, les investisseurs surveilleront de près les indices comme la réunion de politique de la Réserve fédérale américaine prévue pour les 2 et 3 novembre et les flux d’investisseurs étrangers. Cependant, les experts s’attendent à une certaine consolidation cette semaine et suggèrent aux traders de s’abstenir de prendre de nouvelles positions et de trader avec prudence.

Les analystes sont d’avis que le Nifty poursuivra sa tendance haussière s’il se maintient au-dessus de 17 950-18 000. Il pourrait connaître des niveaux plus élevés jusqu’à 18 150-18 125, tandis qu’à la baisse, 17 890 serviront de support solide, en dessous duquel l’indice pourrait glisser jusqu’à 17 700 niveaux.

