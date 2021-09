Sensex récupère 623 pts du plus bas de la journée, se termine toujours en rouge; Support astucieux maintenant à 17550 -17600

La chaîne d’options Nifty pour l’expiration du 30 septembre 2021 a montré un Call OI maximum de 89,4 contrats lakh au prix d’exercice de 18 000.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en baisse de plus d’un demi pour cent mardi, récupérant plus de 50 pour cent des pertes intrajournalières. BSE Sensex a réglé 410 points à 59 668, l’indice Nifty 50 a terminé le commerce à 17734, en baisse de 121 points. L’achat de poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Kotak Mahindra Bank, Power Grid Corporation of India, NTPC et Sun Pharma a fait grimper l’indice de référence par rapport au niveau observé pour la dernière fois le 16 septembre 2021. Faiblesse d’Infosys, ICICI Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), Bajaj Finance, Bharti Airtel, HDFC Bank, d’autres ont le plus contribué à la perte des indices. Les marchés plus larges ont également performé en tandem avec les indices boursiers. L’indice BSE Midcap a chuté de 0,71 pour cent et le BSE Smallcap de 0,62 pour cent. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 2,67 % pour s’établir à 18,54. Les analystes techniques disent que le marché a terminé une étape de correction et que les niveaux 17600 -17550 agiraient comme une zone de support sacro-sainte.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities Ltd

Les marchés ont faibli alors que les investisseurs ont eu recours à des prises de bénéfices après le rallye record des dernières séances. Les investisseurs ont enregistré des bénéfices dans l’immobilier, l’informatique et certaines actions de télécommunications et bancaires qui ont vu l’indice de référence Nifty plonger fortement, mais ont réduit les pertes pour finir en dessous de 17800, ce qui est globalement négatif. Techniquement, sur les graphiques journaliers, l’indice a formé une bougie baissière qui indique une nouvelle faiblesse par rapport aux niveaux actuels. Cependant, tant que l’indice se négocie au-dessus de la SMA de 20 jours, la texture de la tendance haussière est intacte. Nous sommes d’avis que le marché a terminé une étape de correction et maintenant les niveaux SMA à 20 jours et 17600 -17550 agiraient comme une zone de support sacro-sainte. Pour les day traders, 17800-17840 serait le niveau de résistance intraday. D’un autre côté, 17600-17550 serait la forte zone de support intraday. La texture du marché est volatile et elle le restera jusqu’à la date d’expiration mensuelle.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty était un tour de montagnes russes aujourd’hui ! L’indice a pris un support au niveau de 17500 et a fortement rebondi à partir de là. La tendance est toujours positive et des baisses comme celles-ci peuvent être utilisées stratégiquement pour entrer dans des positions longues. Si les marchés montent à partir d’ici, ils devraient évoluer jusqu’à 17950-18000.

Binod Modi, responsable de la stratégie, Reliance Securities

Nifty 50 s’est négocié de manière volatile avec des mouvements de rollover avant l’expiration mensuelle des produits dérivés, alors que les marchés au sens large s’effondrent sur la vente de bénéfices et que la largeur est devenue négative. Nifty 50 a récupéré sa perte partielle du support de 17 600 et a clôturé en baisse de 120 points. Nous pensons que l’amélioration du paiement anticipé des impôts par les entreprises, la forte reprise économique, les perspectives de croissance soutenue et l’intérêt d’acheter des fonds locaux seront positifs pour le sentiment du marché. Attend une action spécifique des actions sur le marché et les traders achètent sur la stratégie de baisse avant l’expiration de la série F&O de jeudi septembre. La chaîne d’options Nifty pour l’expiration du 30 septembre 2021 a montré un Call OI maximum de 89,4 contrats lakh au prix d’exercice de 18 000. Le Put OI maximum de 59 contrats lakh a été vu à 17 000 prix d’exercice.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Nifty après avoir atteint un plus bas à 17576, a organisé une reprise intelligente. Dans ce processus, il a comblé l’écart formé le 23 septembre. Si cette reprise se poursuit et se maintient au cours des 1-2 prochains jours, alors Nifty aura encore une chance de toucher 18 000. Le taux de déclin anticipé continue d’être négatif, reflétant les sentiments doux plus larges. 17802-17819 est la résistance à court terme pour le Nifty tandis que 17580-17611 est le support.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

À la suite d’indices mondiaux négatifs et d’enregistrements de bénéfices dans les secteurs de l’informatique et de l’immobilier, le marché intérieur a connu un mauvais temps, cependant, il a connu un rebond vers la clôture. La hausse des rendements obligataires américains et du prix du pétrole brut ainsi que la crise chinoise ont agi comme des vents contraires clés à la reprise en cours sur le marché mondial. Dans un contexte de ventes généralisées sur le marché intérieur, les actions du secteur public, de l’énergie et des métaux se sont négociées à la hausse

