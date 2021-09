Sensex remporte 60 000 points et ajoute 1 000 points en seulement 6 jours alors que les taureaux dominent D-Street

Alors que les taureaux dominaient D-Street, le Sensex à 30 actions a tracé un parcours de 50 000 à 59 000 sur une période de huit mois. Image : .

L’ESB Sensex a atteint 60 000 points vendredi avec une baisse des cas de covid et une augmentation de la vaccination, associée à une amélioration de l’activité économique. Sensex n’a pris que six séances de négociation pour ajouter les 1 000 derniers points pour grimper à 60 000. Lors de la session précédente hier, le Sensex a enregistré de solides rendements à trois chiffres, atteignant un sommet intrajournalier de 59 957 et clôturant à 59 885 points – en hausse de 958 points.

Les analystes ont averti que la correction pourrait être sur les cartes. « Tous les précédents marchés haussiers en Inde – 1992-92, 1994, 1998-2000, 2003-07 – ont subi de grosses corrections de 5 %, 10 %, voire 20 %. Mais pas maintenant pour autant. Mais cela va changer et le marché corrigera, peut-être bientôt, car les valorisations sont difficiles à justifier », a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services. Vijaykumar a ajouté que l’argent amateur des investisseurs particuliers dominait désormais l’argent intelligent des investisseurs institutionnels.

Parcours Sensex de 50 000 à 60 000 points

– Alors que les taureaux dominaient D-Street, le Sensex à 30 actions a tracé un parcours de 50 000 à 59 000 sur une période de huit mois, du 21 janvier 2021 au 16 septembre 2021.

– Sensex est passé de 57 000 à 58 000 en seulement trois jours (du 31 août au 3 septembre).

– Jusqu’à présent ce mois-ci, Sensex a gagné 4,4% contre plus de 7% au cours du dernier mois.

– Depuis le début de l’année (YTD), BSE Sensex a augmenté de 25,10 %.

– Plus tôt cette année, il a atteint un sommet historique de 50 000 transactions intrajournalières en janvier et a franchi 51 000 le 5 février lors d’un rallye induit par le budget de l’Union.

– Poursuivant sur sa lancée, l’indice de référence revendiquait 52 000 le 15 février.

– BSE Sensex a mis plus de quatre mois pour ajouter 1 000 points supplémentaires et franchir la barre des 53 000 pour la toute première fois, à la suite d’une correction des marchés boursiers indiens en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

– Il a ensuite dépassé les 54 000 le 4 août 2021.

– Les prochains niveaux cruciaux de 55 000, 56 000 et 57 000 ont été atteints les 13 août, 18 août et 31 août, respectivement.

