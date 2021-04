Sensex, réservoir Nifty au milieu d’un pic de cas de coronavirus, verrouillage partiel; une autre vente pourrait-elle être sur les cartes?

La volatilité a atteint 23 niveaux au cours de la journée, mais s’est calmée avant la cloche de clôture pour s’asseoir à 21,22. (Image: REUTERS)

La peur d’une reprise économique cahoteuse alors que le Maharashtra entame son verrouillage partiel au milieu de la croissance des cas de coronavirus a fait baisser les indices lundi. Le S&P BSE Sensex a terminé 870 points en baisse à 49 159 points tandis que l’indice de référence à 50 actions NSE Nifty a clôturé à 14 637. Seules les actions informatiques et Bharti Airtel ont clôturé avec des gains parmi les composants de Sensex, tandis que les actions des secteurs bancaire et financier ont été les plus défavorisées. La volatilité a atteint 23 niveaux au cours de la journée, mais s’est calmée avant la cloche de clôture pour s’asseoir à 21,22.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif (recherche technique sur les actions), Kotak Securities

«Brisant tous les supports importants, le marché est revenu à 14 450 niveaux et est revenu. Au cours des 20 derniers jours, 14 450 ont travaillé sur une base importante. Désormais, 14 450 agiraient comme un décideur de tendance. Cependant, le marché pourrait revenir à environ 14 450 ou 14 500 et la raison en est que la chute d’aujourd’hui a été sévère. Les niveaux de 14 670 et 14 730 seront des obstacles majeurs et il est conseillé de réduire les positions longues faibles autour du même. Les tendances au-dessus de 14 900 peuvent être renversées. Dans l’ensemble, certains jours, les investisseurs doivent rester spécifiques à leurs actions. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

«Le marché a connu une énorme liquidation aujourd’hui alors que la deuxième vague de Covid-19 en Inde prend de l’ampleur que prévu et devrait ruiner le rythme de la reprise économique. Une valorisation élevée a ajouté de nouvelles inquiétudes en raison d’une possible dégradation des résultats du T1FY22. A l’exception de l’informatique, du métal et des télécoms, tous les secteurs sont restés dans le rouge. Une décision politique dans la prochaine annonce de MPC et les résultats du quatrième trimestre définiront la volatilité du marché dans les prochains jours. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

«Nous avons franchi le niveau de 14500 sur une base intra-journalière, mais le Nifty a rapidement récupéré à partir de là et a clôturé au-dessus de ce niveau de support. Nous sommes maintenant dans un territoire crucial. Si nous ne respectons pas le plus bas d’aujourd’hui, nous pourrons continuer à baisser à 14250. À la hausse, tant que nous ne conquérons pas 14950, nous ne serons pas dans un marché haussier et l’indice continuera à rester latéralement avec un biais à la baisse. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

«De fortes réductions ont été observées lors de la séance d’aujourd’hui alors que astucieux a clôturé une journée à 14 638 avec une perte de un et demi pour cent formant une bougie baissière sur le graphique journalier. La structure globale ressemble toujours à des consolidations étroites, l’indice rejeté autour de 14,900 zone la troisième fois sur les graphiques horaires et nous avons vu une bonne réservation de bénéfices à partir des mêmes niveaux, maintenant si l’indice réussit à se maintenir en dessous de 14700 zone, nous pouvons voir le prochain mouvement vers son bas swing précédent de la zone de 14 300 et s’il a réussi à tenir au-dessus de la zone de 14 700, alors un rallye de secours peut être vu.

Ajit Mishra, VP – Recherche, Broking Religare

«La semaine a commencé sur une note négative pour les marchés indiens, principalement en raison de la forte augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays. La forte augmentation des cas de COVID-19 a ébranlé les sentiments des investisseurs et a accru la crainte de restrictions sévères qui auraient un impact sur l’activité économique. À l’avenir, les mesures prises par le gouvernement pour freiner la flambée seraient l’un des facteurs importants à surveiller pour les investisseurs. En outre, la politique monétaire à venir de la RBI serait activement suivie par les investisseurs. Nous nous attendons à ce que la RBI maintienne sa position accommodante et laisse les taux directeurs inchangés. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.