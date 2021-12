Sensex résiste aux hauts et aux hoquets pour livrer un blockbuster 2021

Adhérant à l’adage de faire du foin pendant que le soleil brille, India Inc s’est également entassée sur le marché des capitaux avec des offres publiques initiales (IPO), élevant un record de Rs 1,18 crore lakh à partir de plus de 60 émissions.

Comme si elle voulait être un antidote à la pandémie de coronavirus, la bourse indienne s’est parée de robes de carnaval en 2021 avec un tsunami de liquidités déclenché par les banques centrales mondiales, associé à des politiques nationales de soutien et à la plus grande campagne de vaccination au monde, déclenchant un rallye mondial sur Dalal Street, malgré des accès de malaise face aux valorisations pétillantes.

Alors que l’économie au sens large faisait la navette entre la reprise et la rechute, dictée par les multiples mutations du virus, les indices de référence du marché boursier semblaient se diriger dans une seule direction – vers le ciel.

Le voyage vertigineux vers le haut a ajouté un énorme crore de Rs 72 lakh en 2021 à la richesse des investisseurs, mesurée comme la valeur cumulée de toutes les actions cotées dans le pays, la portant à près de Rs 260 lakh crore.

L’ESB Sensex est entrée dans l’histoire cette année en franchissant la barre des 50 000 pour la première fois de son histoire, et est passée à la barre des 60 000 au cours des sept prochains mois. Il a clôturé à son plus haut niveau à vie de 61 765,59 le 18 octobre.

Malgré les fluctuations de fin d’année dues à la menace Omicron, l’indice de référence à 30 actions a enregistré des rendements de près de 20% jusqu’à présent cette année, éclipsant la plupart de ses pairs mondiaux.

Cependant, Sensex est également le grand marché le plus cher au monde, se négociant à un ratio cours/bénéfice de 27,11.

Cela signifie que les investisseurs paient 27,11 Rs pour chaque roupie de bénéfices futurs des 30 sociétés Sensex, par rapport à sa moyenne des 20 dernières années de 19,80. Mais, le marché indien n’est pas le seul à assister à une telle exubérance.

Les banques centrales mondiales, dirigées par la Réserve fédérale américaine, ont injecté des milliers de milliards de dollars sur les marchés financiers depuis le début de la pandémie pour stimuler les liquidités et soutenir la croissance.

La Fed américaine achète des obligations d’une valeur de 120 USD chaque mois depuis un an et demi, doublant presque son bilan pour atteindre le chiffre stupéfiant de 8 300 milliards USD.

Cette mer de liquidités sans précédent a induit ce que les experts ont appelé la « bulle de tout » : une augmentation généralisée des prix des actifs, qu’il s’agisse d’actions, de biens immobiliers ou de matières premières, sans parler d’instruments plus exotiques comme les crypto-monnaies et les autres -les jetons fongibles (NFT).

De retour chez eux, le gouvernement et la RBI ont travaillé en tandem pour raviver l’esprit animal de l’économie meurtrie par la pandémie.

La Banque de réserve a maintenu son taux directeur à un niveau historiquement bas de 4 % depuis mai de l’année dernière, tout en réitérant son engagement à maintenir une position accommodante aussi longtemps que nécessaire.

Le Centre a déclenché une série de réformes du big bang, y compris des programmes d’incitation liés à la production pour plusieurs secteurs, un plan directeur de 100 lakh-crore PM Gati Shakti pour le développement des infrastructures et un ambitieux pipeline de monétisation des actifs, parmi diverses autres mesures.

Tout cela s’est déroulé au milieu d’une campagne de vaccination colossale qui a permis la réouverture de l’économie après le choc des blocages du COVID-19.

« L’année a commencé sur une vague d’optimisme avec le démarrage du programme de vaccination et la forte reprise de l’économie. Cependant, l’intensité de la deuxième vague a tempéré une partie de cet optimisme initial. Cela a été rapidement suivi par le retour de l’inflation, principalement dû à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Nitin Raheja, directeur exécutif, responsable des actions discrétionnaires, Julius Baer.

Cependant, le ferme engagement des banques centrales, tant au niveau mondial que national, à assurer une forte reprise de la croissance grâce à la poursuite des politiques monétaires faciles a fait que la liquidité est restée bénigne, alimentant de fortes entrées sur les marchés financiers et d’autres actifs risqués, a-t-il noté.

« Des taux d’intérêt bas pluriannuels, des réformes de nouvelle génération, une disponibilité adéquate de capitaux et la relance du secteur immobilier ont créé le cadre d’un cycle de croissance des bénéfices pluriannuel », a ajouté Raheja.

Malgré tous ces facteurs favorables, le marché a l’habitude d’enseigner de très vieilles leçons à de très nouveaux investisseurs.

L’une de ces leçons a été que les valorisations et les fondamentaux sont importants, comme en témoignent les débuts catastrophiques de Paytm sur le marché.

L’introduction en bourse de Rs 18 300 crore, la plus importante d’Inde, a été l’une des cotations les plus médiatisées de ces derniers temps et une étape majeure dans l’écosystème des startups du pays.

Cependant, l’action s’est effondrée de 27% dès le premier jour et a continué à baisser au cours des sessions suivantes. Se négociant actuellement dans une fourchette de Rs 1 360, l’action n’a pas encore touché son prix d’émission de Rs 2 150.

Cela mis à part, le coronavirus reste un adversaire imprévisible pour les investisseurs du monde entier.

Juste au moment où les pays avaient commencé à rouvrir et que l’économie mondiale se remettait sur les rails, la variante hautement contagieuse d’Omicron est apparue, déclenchant une nouvelle vague de cas et de restrictions aux frontières.

La flambée de l’inflation faisant des ravages dans les économies du monde entier, les banques centrales ont également commencé à ralentir leurs mesures de relance.

La Fed a déjà commencé à réduire ses achats d’obligations et mettra fin au programme d’assouplissement quantitatif d’ici le début de l’année prochaine, suivi de hausses de taux.

La Banque d’Angleterre est devenue plus tôt ce mois-ci la première grande banque centrale à augmenter ses taux d’intérêt depuis le début de la pandémie.

Le resserrement des politiques monétaires ultra-accommodantes a entraîné par la suite une fuite des capitaux étrangers des marchés émergents, dont l’Inde.

Après avoir été des investisseurs nets pendant la majeure partie de l’année, les FPI se sont lancés dans une vague de ventes depuis octobre, se débarrassant d’actions d’une valeur de 37 320 crores de roupies (au 24 décembre).

La pression de vente incessante, cependant, a été partiellement compensée par une force croissante dans le paysage financier national – l’investisseur de détail.

Les entrées des plans d’investissement systématiques (SIP) ont franchi la barre du crore de Rs 1 lakh pour la première fois cette année, selon les données de l’Association des fonds communs de placement en Inde (AMFI).

Les investisseurs individuels détiennent une part plus importante des actifs de l’industrie de la MF (54,9 % en novembre 2021, contre 51,5 % au même mois l’année dernière). De plus, 77 pour cent des actifs des investisseurs individuels sont détenus dans des régimes axés sur les actions.

Les investisseurs n’hésitent pas non plus à participer directement aux marchés boursiers.

Alors que le nombre de comptes demat s’élevait à 4,09 crore à la fin de 2019-2020 et à 5,51 crore en 2020-21, le chiffre a déjà atteint 7,38 crore cet exercice jusqu’à présent (au 31 octobre 2021).

« Les conséquences de la politique monétaire et des dépenses budgétaires les plus assouplies au monde ont rendu les actions attrayantes, et le marché des actions a encore plus profité de la réouverture de l’économie. L’augmentation des entrées d’argent dans le système financier a acheté de l’argent étranger vers les marchés émergents.

« L’effet en cascade des bénéfices a amené les investisseurs de détail au marché boursier, une affaire mondiale. Indirectement, la pandémie a aidé certains secteurs de l’économie indienne comme l’informatique, la santé et les exportateurs, (qui) ont bénéficié de la numérisation et de la demande mondiale », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Adhérant à l’adage de faire du foin pendant que le soleil brille, India Inc s’est également entassée sur le marché des capitaux avec des offres publiques initiales (IPO), élevant un record de Rs 1,18 crore lakh à partir de plus de 60 émissions.

The Street a enregistré plus de ventes d’actions initiales en 2021 qu’au cours des trois dernières années combinées, à la fois en termes de nombre d’inscriptions et de montant levé.

Avec une telle bonne humeur tout autour, de nombreux acteurs du marché se posent une question inconfortable : combien de temps dureront les bons moments ? La plupart des maisons de courtage s’attendent à ce que Sensex affiche des rendements tièdes en 2022, pesés par les valorisations déjà tendues, les banques centrales bellicistes et une reprise mondiale incertaine.

La menace imminente d’Omicron déclenchant une autre vague de pandémie est le plus grand risque à court terme. Mais la foi dans l’histoire sous-jacente de l’Inde reste intacte.

« Nous pensons que les fortes prévisions de croissance à moyen terme devraient soutenir les valorisations. Nous apprécions la stabilité des paramètres macroéconomiques qui devraient soutenir la consommation et les investissements, conduisant à des révisions continues des estimations de bénéfices », ont déclaré les analystes de BNP Paribas plus tôt ce mois-ci.

La fête, semble-t-il, pour l’instant, est destinée à continuer.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.