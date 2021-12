Sensex revisité par les ours lundi, Nifty se maintient au-dessus du support de 17 300, 17 600 pour agir comme résistance

India VIX a clôturé en hausse de 3,18 % à 16,57. (Photo : REUTERS)

Les ours sont revenus à Dalal Street lundi avant les données sur l’inflation nationale. Le S&P BSE Sensex a perdu 503 points ou 0,86% pour s’établir à 58 283 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 143 points ou 0,82% pour clôturer à 17 368. Bajaj Finance a été l’action Sensex la moins performante, en baisse de 3,1%, suivie de Bajaj Finserv et de Reliance Industries. Axis Bank, en revanche, a été le titre Sensex le plus performant, en hausse de 2,48%. Axis Bank était accompagné de Tech Mahindra, Maruti Suzuki India et Power Grid. Des marchés plus larges et Bank Nifty ont reflété la chute. India VIX, en revanche, a clôturé en hausse de 3,18 % à 16,57.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La configuration graphique positive comme les hauts et les bas plus élevés est intacte sur le graphique journalier et toute faiblesse à partir d’ici pourrait être une opportunité d’achat en cas de baisse. La tendance à long terme selon le graphique hebdomadaire reste négative. Le support immédiat est placé à 17 200 niveaux et tout rebond haussier à partir d’ici pourrait trouver une résistance à 17 600 niveaux. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés n’ont pas clôturé au-dessus du niveau de 17 500, nous avons assisté à un brusque retournement et le Nifty a chuté ! La résistance de 17500 est cruciale pour les marchés et nous devons clôturer au-dessus afin d’évoluer plus haut. D’un autre côté, si 17300 cassent, nous pourrions voir une correction plus profonde qui pourrait faire baisser l’indice à 17000. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Avant la publication des données sur l’inflation nationale et les principales réunions des banques centrales mondiales, les indices de référence ont plongé dans la zone négative en digérant des chiffres macroéconomiques faibles et en poursuivant la vente de FII. L’indice de la production industrielle de l’Inde a augmenté de 3,2 % en octobre, ce qui est inférieur aux attentes du marché. L’inflation de l’IPC aux États-Unis a été signalée au-dessus des lignes attendues à 6,8 % en glissement annuel en novembre en raison de la hausse des prix des aliments, de l’énergie et du logement. Compte tenu de la hausse de l’inflation mondiale, les résultats de la politique des principales réunions des banques centrales, en particulier la Fed américaine et la Banque centrale européenne, seront étroitement surveillés par les marchés pour déterminer ses tendances. »

Siddhartha Khemka, responsable – Recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services –

« Les marchés se consolident sur les lignes attendues. Les investisseurs garderont un œil sur les différentes réunions de la banque centrale et s’inspireront de la nouvelle orientation du marché. Après la chute et la reprise des deux dernières semaines, le marché n’est pas en mesure de se maintenir à des niveaux plus élevés, ce qui indique que l’indice pourrait rester latéralement en mode consolidation pendant encore un certain temps. »

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance –

« Nifty a bien clôturé en territoire négatif lors de la séance de bourse d’aujourd’hui, cependant, il a réussi à maintenir son support immédiat de 17300 et en dessous du support de l’écart de 17250. Ainsi, la fourchette de support à court terme est de 17250-17300 alors que la résistance est arrimé à la gamme 17450-17500. L’élan horaire est devenu négatif, cependant, l’élan quotidien est toujours positif, indiquant qu’il peut y avoir un certain rebond. Ainsi, s’il y a une nouvelle baisse vers l’extrémité inférieure du support, cela devrait être utilisé comme une opportunité d’achat. Le support sur la base de la position est arrimé dans la fourchette 17150-17250. »

