Sensex se rallie pour la deuxième journée consécutive, Nifty se termine près de la zone de résistance de 17500, plus de hausse attendue

Les taureaux ont continué de propulser les marchés intérieurs à la hausse mercredi. Le S&P BSE Sensex a augmenté de 1 016 points ou 1,76 % pour clôturer à 58 649 tandis que le NSE Nifty 50 a ajouté 1,71 % pour s’établir à 17 469. L’indice Bank Nifty a bondi de 1,82%, regagnant 37 200 niveaux. Parmi les constituants de Sensex, Bajaj Finance a été le premier gagnant, en hausse de 3,67 %, suivi de Maruti Suzuki India, de la State Bank of India, de Bajaj Finserv et d’Asian Paints. Seuls Kotak Mahindra Bank et Power Grid ont clôturé avec des pertes. Les marchés plus larges ont terminé dans le vert, bondissant de plus de 1% chacun tandis que l’indice de volatilité a chuté de plus de 6%, clôturant à 17,27 niveaux.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty a fortement augmenté en deux jours. La prochaine résistance est à 17564 tandis que le support pourrait se situer à 17252. Un ratio avance-baisse nettement positif laisse entrevoir une hausse à court terme.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice Nifty a pris appui sur la bande de Bollinger inférieure et s’est stabilisé au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours, ce qui suggère une nouvelle hausse au cours de la journée à venir. L’indice a également formé un modèle à double fond sur un graphique horaire, ce qui indique des sentiments haussiers. Un indicateur de dynamique RSI et stochastique ont suggéré un croisement positif sur le graphique journalier. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 300 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 600 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 800 niveaux et une résistance à 38 000 niveaux. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities-

« Une autre session forte alors que l’indice a ouvert un écart et clôturé une journée près de son plus haut à 17470 avec des gains de près de deux pour cent et a formé une bougie haussière pour la deuxième session consécutive. Nifty a atteint une bonne zone d’obstacle de 17500, s’il parvient à se maintenir au-dessus desdits niveaux ou s’il clôture au-dessus du même niveau, nous pourrions voir plus de hausse dans la session à venir vers la barre des 18k, le support immédiat se rapproche de la zone 17400-17300 se tenant au-dessus ces niveaux, on peut s’attendre à ce que l’indice touche sa zone de résistance de 17550-17600.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« La politique de RBI étant derrière nous, l’accent sera de nouveau mis sur les indices mondiaux et les données macro à venir (IIP et CPI). De plus, à mesure que le nombre d’introductions en bourse s’aligne, les marchés primaires occuperont les investisseurs. Compte tenu de la forte volatilité du marché, nous resterions prudemment optimistes sur les marchés. «

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les craintes concernant Omicron se sont estompées alors que des rapports récents suggéraient que le nouveau virus n’était pas mortel comme prévu précédemment et cela a aidé le marché à s’ajouter aux récents gains solides. Le marché est devenu positif face à la position toujours accommodante de la RBI et MPC a maintenu les taux inchangés. Les prévisions de PIB pour l’exercice 22 sont restées élevées à 9,5%, ce qui montre la confiance dans la reprise économique et les prévisions d’inflation sont inférieures aux estimations du marché. »

Siddhartha Khemka, responsable – Recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal –

« Sensex et Nifty ont tous deux gagné environ 1,7% pour la journée. Les marchés plus larges ont performé en ligne avec les indices midcap et smallcap gagnant 1,6-1,8%. Des achats importants ont été observés dans les secteurs sensibles aux taux, comme les banques d’alimentation automatique et les actions de réalité des banques PSU. Les métaux étaient également au centre de l’attention. Nifty et Bank Nifty se remettent bien de la récente correction. La force est clairement visible avec un fort intérêt d’achat sur le marché. Par conséquent, il est conseillé aux traders de maintenir leur stratégie d’achat en cas de baisse pour les prochains jours. »

