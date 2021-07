Sensex se termine à un nouveau sommet de clôture, Nifty dépasse la résistance de 15 900 ; Est-ce que 16 400 sont sur les cartes pour Nifty maintenant ?

Après une longue consolidation, Nifty a clôturé au-dessus de son niveau de résistance de 15900. Image : .

L’achat d’actions immobilières et informatiques a fait grimper BSE Sensex et Nifty 50 de près d’un demi pour cent de plus le jour de l’expiration des options hebdomadaires. Le Sensex à 30 actions a atteint un nouveau sommet de clôture de 53 159, en hausse de 255 points et Nifty 50 s’est établi à 15 924, en hausse de 74 points. Au cours de la journée, le Sensex a atteint un nouveau sommet à vie de 53 266 et le Nifty a atteint 15 952. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a augmenté de 0,3% ou 72 points pour s’établir à 23 026,64. Au cours de la journée, l’indice BSE Smallcap a atteint un sommet historique de 26 423, mais il a terminé à 26 362,80. India VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 2,5% pour terminer à 12,27.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a clôturé avec succès au-dessus du niveau 15915, une résistance à surveiller. Cela devrait permettre à l’indice d’augmenter davantage jusqu’à 16100. Le support révisé du marché est maintenant à 15700. En gardant une clôture en dessous de ce niveau comme stop, les traders pourraient envisager des positions longues ou une stratégie d’accumulation sur les creux intrajournaliers.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Après une longue consolidation, Nifty a clôturé au-dessus de son niveau de résistance de 15900. Nifty a atteint un plus haut de 15952,35 et a clôturé à 15924.2. Nifty a maintenant confirmé la tendance haussière et les traders peuvent s’attendre à des niveaux de 16100 et 16200 dans les prochaines semaines. Nifty bank a clôturé à 35907, ce qui est légèrement au-dessus de son niveau de résistance de 15900. Il est suggéré aux traders d’acheter au-dessus du plus haut d’aujourd’hui avec un stop loss de 35700 et des objectifs de 36500 et 37000.

Mohit Nigam, responsable PMS, Hem Securities

Nifty 50 a franchi un niveau de résistance important de 15 900 aujourd’hui et nous pensons que cet élan devrait se poursuivre. 15600 reste un support crucial à la baisse et nous pensons que les marchés pourraient évoluer progressivement vers les niveaux 16400 après avoir clôturé au-dessus de 15900 aujourd’hui.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Sur le graphique technique, le Nifty a donné la cassure de son niveau de résistance précédent, ce qui suggère une force pour le lendemain. L’indice a clôturé au-dessus de 50 DMA avec un croisement positif qui ajoute une force supplémentaire à l’indice. Un indicateur de dynamique RSI (14) est passé à la hausse par rapport aux 50 niveaux et des croisements positifs stochastiques suggérés sur la période quotidienne, ce qui indique une nouvelle dynamique à la hausse dans le compteur. À l’heure actuelle, le chouette a un support au niveau de 15800 tout en se maintenant au-dessus du niveau de 15900 peut afficher des niveaux de 16100-16200 dans les prochains jours.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Les indices indiens ont étendu leurs gains à un plus haut historique, soutenus par un marché asiatique positif et un rallye des actions de la réalité, de l’informatique, de la finance et des métaux, en prévision de bénéfices robustes au premier trimestre et d’une reprise de la demande. Les marchés asiatiques ont été positifs car la Chine a publié des données économiques meilleures que prévu et le marché mondial a été stimulé par la position accommodante de la déclaration du responsable de la Fed, réduisant le risque de variation des taux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.