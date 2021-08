Sensex se termine à un nouveau sommet, Nifty dépasse les 16 360, en hausse pour la 4e journée consécutive; ce que les experts ont à dire

Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers dans le commerce d’aujourd’hui. Image : .

Les banques et les actions informatiques ont poussé BSE Sensex et Nifty 50 à enregistrer des sommets de clôture jeudi, le jour de l’expiration hebdomadaire des F&O. L’ESB Sensex a bondi de 318,05 points ou 0,58% pour terminer à 54 843,98. Nifty de NSE a gagné 82 points ou 0,5% pour s’établir à 16 364. Au cours de la journée, l’indice des 30 actions a atteint un record de 54 874,10 et Nifty 16 375,50. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers dans le commerce d’aujourd’hui. L’indice BSE Midcap a bondi de 1,07 % ou 243,98 à 22 954,94. Alors que l’indice BSE Smallcap a progressé de 508,76 points ou 2% à 26 357,96. India VIX, l’indice de volatilité, a chuté de 2,67 pour cent à 12,37.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

L’étendue du marché a continué d’être faussée en faveur des haussiers au milieu d’indices mondiaux mitigés et d’un solide soutien des actions des TI, de l’électricité et des services publics. La nervosité chinoise concernant le resserrement du contrôle réglementaire des compagnies d’assurance en ligne a été compensée par le ralentissement du rythme des données sur l’inflation aux États-Unis et le rebond des chiffres du PIB britannique. L’inflation des prix à la consommation aux États-Unis s’est établie à 5,4 % en glissement annuel en juillet, sans changement par rapport aux données de juin, apaisant ainsi les inquiétudes concernant la réduction anticipée de la Fed. Le PIB britannique a augmenté de 4,8% en glissement trimestriel au deuxième trimestre, l’activité et la demande ayant rebondi avec l’assouplissement des restrictions liées au covid.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Les indices de référence ont clôturé sur une note positive avec Sensex +0,58% et Nifty 50 +0,50% avec Nifty Small cap de retour en action. À l’exception de la pharma, tous les principaux indices sectoriels se négocient dans le vert, les indices des TI, de l’électricité, des banques PSU et des biens d’équipement augmentant chacun d’un pour cent. Les données sur les ventes en gros de véhicules de tourisme en Inde ont augmenté de 45% à 2 64 442 unités en juillet contre 1 82 779 unités le même mois l’année dernière. Le cours de l’action Indian Railway Catering & Tourism Corp (IRCTC) a atteint un sommet de 2 727,95 roupies sur 52 semaines, en hausse de 6% le 12 août après que la société a annoncé le fractionnement des actions et de meilleurs chiffres pour le trimestre clos en juin 2021. Sur le plan technique, un soutien immédiat et la résistance pour Nifty 50 est respectivement de 16100 et 16400.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice s’est négocié dans une configuration Higher High, Higher Low et compte tenu d’une cassure du sommet précédent, ce qui suggère que le mouvement haussier se poursuivra au cours de la prochaine session. L’indice s’est négocié au-dessus de toutes les moyennes mobiles, ainsi que le MACD et le RSI affichent également un croisement positif sur la période quotidienne, ce qui renforce encore l’indice. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance immédiate à 16360 niveaux tandis que le support baissier est passé à 16400 niveaux.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a clôturé positivement aujourd’hui. Il a clôturé de 80 points depuis la clôture d’hier à 16360 après avoir atteint un nouveau record historique. Cependant, les volumes de Nifty ont été bien inférieurs aux attentes. 16400 et 16450 agiront comme les prochains niveaux de résistance pour astucieux tandis que 16280 et 16250 agiront comme supports.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.