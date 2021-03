Sensex se termine au-dessus de 50k après un écart de 3 jours, Nifty en hausse de 2% en tant que prise de contrôle par les taureaux; voici ce que les experts font du commerce aujourd’hui

La formation d’un Harami haussier a servi de puissante formation d’inversion pour le marché, a déclaré un analyste.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en hausse de plus de 2 pour cent le premier jour de bourse de la semaine, principalement grâce à l’achat de titres informatiques, pharmaceutiques et métalliques. BSE Sensex a bondi de 1128 points pour se terminer à 50.136, tandis que l’indice Nifty 50 s’est stabilisé à 14.845. Au cours de la journée, Sensex a atteint le plus haut d’une journée de 50 268 et un plus bas de 49 331,68. Nifty 50 a atteint 14 876 comme plus haut du jour et 14617 comme plus bas. L’ampleur du marché a favorisé les taureaux alors que 1 551 actions ont progressé tandis que 1 402 ont diminué. Un total de 209 scrips est resté inchangé. La Banque HDFC, Infosys, la Société de financement du développement du logement (HDFC), Reliance Industries Ltd (RIL), Tata Consultancy Services (TCS) et ICICI Bank figuraient parmi les principaux contributeurs à l’ESB Sensex. Les indices boursiers plus larges ont sous-performé les indices boursiers. Le S&P BSE MidCap a gagné près de 1% ou 196 points pour s’établir à 20 166,59. Alors que l’indice S&P BSE Smallcap a terminé 1,3 pour cent ou 264 points plus haut à 20 543.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a réussi à fermer sa zone de résistance de 14700-14800. Cependant, je serais plus à l’aise si nous pouvions dépasser 14950 sur une base de clôture. Cela déclencherait un rallye jusqu’à des niveaux plus proches de 15300. Tant que nous ne dépasserons pas 14950, il y a toujours une chance que nous fassions demi-tour à partir de ces niveaux et que nous nous dirigions vers le sud jusqu’à 14400. Une extrême prudence est conseillée aux niveaux actuels.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les marchés ont ouvert leurs portes sur de solides signaux mondiaux, Joe Biden devant annoncer son forfait infra de 3 milliards de dollars. Les investisseurs ont ignoré l’augmentation des cas de coronavirus dans quelques États alors que le gouvernement indien se prépare à un déploiement de vaccins à plus grande échelle. Les actions de l’acier et de l’informatique ont mené la charge haussière tandis que les actions de produits de grande consommation ont rejoint la fête en fin d’après-midi alors que le Sensex passait au-delà de 50k.

Shrikant Chouhan, Vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities

Comme prévu, la même chose s’est produite sur le marché aujourd’hui. La formation d’un Harami haussier a servi de formation d’inversion puissante pour le marché. Le Nifty a franchi les 14750 niveaux et est passé très près de 14900. Aujourd’hui, tous les secteurs sauf Bank Nifty et Auto ont bien performé. Demain, nous verrions une certaine augmentation des stocks bancaires, principalement parce que la Bank Nifty a clôturé au-dessus du niveau de 33700. La Bank Nifty peut monter à 34500/34700. Si le Bank Nifty fonctionne, le Nifty pourrait se rapprocher des niveaux de 14900 et 15050. De l’autre côté, Nifty / Sensex trouverait un support majeur aux niveaux 14730 et 14620. Achetez entre 14750/14730 et pour cela gardez un stop loss à 14600.

Abhishek Chinchalkar, titulaire de la charte CMT et responsable de l’éducation, FYERS

Les marchés indiens ont prolongé leur reprise pour une deuxième session, stimulés par une vigueur générale. Les indices mondiaux soutiennent le rallye depuis vendredi, les marchés américains et européens atteignant des sommets à vie. Malgré la reprise au cours des deux dernières sessions, les marchés indiens ont sous-performé leurs pairs mondiaux au cours des derniers jours. À court terme, malgré les signaux mondiaux généralement favorables, nous pourrions assister à des épisodes de volatilité sur les marchés intérieurs. Le raffermissement du dollar et la hausse des rendements américains, en particulier, restent les principaux facteurs à surveiller, car ils pourraient constituer des vents contraires à la reprise à court terme.

