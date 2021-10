Sensex se termine au-dessus de 60700 pour la première fois, M-cap atteint Rs 271 lakh crore; Nifty vise maintenant la cible 18275

Les marchés ont connu un rallye stellaire alors que Sensex et Nifty ont atteint de nouveaux records, largement dominés par les actions automobiles et informatiques. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont prolongé leur rallye pour la cinquième journée consécutive mercredi, grâce à l’achat d’actions automobiles. BSE Sensex a bondi de 452 points ou 0,75% pour terminer à 60 737, et l’indice NSE Nifty 50 s’est établi à 18 161, en hausse de 170 points ou 0,94%. Les deux indices ont atteint des sommets de clôture record. Au cours de la journée, Sensex a atteint un sommet à vie de 60 836,63, tandis que Nifty de NSE a atteint un sommet historique de 18 197,80. Sur un marché plus large, l’indice BSE Midcap a surperformé les indices boursiers, progressant de 1,56 % ou 408,47 % pour terminer à 26 556,43. L’indice BSE SmallCap a gagné 0,6 pour cent ou 173,15 pour cent pour s’établir à 29 755,41. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 1,6 % et s’est établi à 16,10. Les analystes disent que Nifty pourrait continuer à se rallier jusqu’à 18 275.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les marchés ont connu un rallye fulgurant alors que Sensex et Nifty ont atteint de nouveaux records, largement dominés par les actions automobiles et informatiques. L’indice de référence Nifty a maintenu une solide formation de continuation de cassure qui suggère clairement une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Nous sommes d’avis que la formation du graphique à court terme est toujours du côté long, mais en raison d’un rallye intraday exagéré, les taureaux peuvent adopter une position prudente entre les niveaux 18250-18275. Pour les day traders, 18100 agirait comme un niveau de support clé. Au-dessus du même niveau, la vague de tendance haussière se poursuivra jusqu’aux niveaux 18200-18275. D’un autre côté, le licenciement de 18100 pourrait éventuellement déclencher une vague de correction jusqu’aux niveaux de 18040-17980.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Sur le plan technique, Nifty 50 est capable de maintenir 18 000 niveaux et nous pourrions assister à des marchés atteignant 18 300 niveaux au cours de la prochaine session. le niveau 17 800 est un support immédiat dans Nifty 50.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a réussi à clôturer au-dessus de l’obstacle de 18050. Cela devrait permettre à l’indice d’augmenter jusqu’à 18250 comme premier arrêt au stand, puis à 18400. Étant donné que les volumes sont sains et que l’élan est féroce, les creux et les corrections doivent être utilisés. d’accumuler des positions longues.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Une session et un indice plus positifs ont clôturé la journée sur de nouveaux sommets à 18161 avec des gains de près de 1% et ont formé une bougie haussière pour la troisième session consécutive montrant de la force. L’indice a déplacé son support immédiat vers la zone 18100-18040 afin que les positions longues existantes puissent être maintenues tout en maintenant le niveau du stop suiveur en dessous de la marque 18k. De plus, toute baisse près de la zone de support mentionnée sera une nouvelle opportunité d’achat pour les objectifs globaux de la zone 18300-18500 le côté supérieur, l’obstacle immédiat est formé près de la zone 18200-18300.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

L’humeur du marché mondial est atténuée par les craintes d’inflation et les rendements obligataires élevés avant la publication des données sur l’inflation aux États-Unis. Cependant, le marché indien est robuste en raison de la saison des festivals. Les secteurs les plus performants sont l’automobile, la métallurgie et l’énergie dans l’attente d’une forte demande.

Rahul Sharma, co-fondateur, Equity99

Sur les graphiques horaires, un haut plus haut et plus bas continu a été observé dans Nifty et seule la dernière heure a été observée avec une réservation de bénéfices sur le marché, cela indique que les taureaux sont très facturés mais que la réservation de bénéfices a lieu à des niveaux plus élevés, maintenant Nifty a une forte le support à 18060 puis à 18000 niveaux et à la hausse 18200 agira comme résistance, si nous traversons 18200 niveaux avec volume puis 18350 niveaux à surveiller.

