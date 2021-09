Sensex se termine en rouge, Nifty reste positif au-dessus de 17250 ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

L’indice Nifty est dans une tendance haussière et plane en permanence au-dessus de 17250 marques, ce qui agit comme un support immédiat pour l’indice

Se remettant des creux de la journée, BSE Sensex et Nifty 50 ont clôturé près de la ligne plate le premier jour de la semaine. L’ESB Sensex a perdu 127 points ou 0,22% à 58 177, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé en baisse de 14 points à 17 355. Les poids lourds des indices tels que Reliance Industries Ltd (RIL), ICICI Bank, HDFC Bank, Hindustan Unilever Ltd (HUL), Axis Bank ont ​​le plus contribué à la chute des indices aujourd’hui. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a augmenté de 0,32% ou 78 points pour s’établir à 24 783, tandis que l’indice BSE Smallcap a augmenté de 0,80% ou 221 points pour terminer à 27 866. India VIX, l’indice de volatilité, a augmenté de 0,59% à 14,03.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a montré des ventes massives au début, mais une reprise intelligente a été observée à partir d’une bonne zone de support et a réussi à clôturer une journée à 17351 avec une perte minimale et a formé un motif de bougie Doji sur le graphique quotidien laissant présager une indécision sur le marché. La bonne zone de support pour l’indice se rapproche de la zone 17300-17250 si nous parvenons à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pourrions voir le prochain mouvement vers la zone 17430-17500, les nouveaux achats ne peuvent voir qu’au-dessus de la zone 17500.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

Les marchés ont enregistré des prises de bénéfices sur certaines actions de première ligne, la faiblesse des autres marchés asiatiques pesant sur les indicateurs indiens. L’indice de référence Nifty a évolué dans une fourchette de 100 points et a pris un support près de 17270 après avoir fortement chuté lors des premiers échanges. Au cours des quatre derniers jours, l’indice a oscillé entre 17250 et 17435 niveaux. Dans le même temps, le Nifty prend constamment un support à 17250. Tant que l’indice se négocie au-dessus de 17250, la formation haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 17450 -17500. Cependant, le commerce en dessous du même niveau pourrait éventuellement déclencher une correction jusqu’aux niveaux 17200-17150.

Sachin Gupta, AVP – Recherche, Courtage de choix

Techniquement, l’indice Nifty est dans une tendance haussière et oscille continuellement au-dessus de 17 250 marks, ce qui constitue un support immédiat pour l’indice. Sur les graphiques journaliers, l’indice s’est consolidé entre les gammes de niveaux 17400-17250 ; toute cassure au-dessus de 17400 accélérera le rallye vers le nouveau jalon. Tous les indicateurs clés importants soutiennent le rallye haussier de l’indice. À l’heure actuelle, le Nifty a une résistance autour de 17450 niveaux tandis qu’à la baisse, 17250 peut servir de support à l’indice.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Les indices sont restés limités dans le commerce aujourd’hui après une course fulgurante des actions indicielles au cours des dernières semaines, faisant de l’Inde l’un des marchés les plus performants au monde le mois dernier. Cependant, des actions ont été observées dans certains noms de petites et moyennes capitalisations, car la consolidation dans plusieurs secteurs a profité à certaines sociétés qui ont utilisé la pandémie pour gagner des parts de marché. Les participants au marché choisissaient cependant leurs espaces car les valorisations sont chères, plusieurs actions se négociant à 3,5 fois le prix à réserver.

Rahul Sharma, co-fondateur Equity99

Nifty s’est constamment consolidé dans une fourchette, 17250 est un support immédiat pour Nifty suivi de 17210-17175, Hurdle à la hausse est placé à 17370 et le croisement peut prendre des niveaux astucieux à 17435-17475. Bank Nifty, qui sous-performe le marché, évolue également dans une fourchette, un support solide est placé à 36150 suivi des niveaux 36000-35900 et de même, l’obstacle à la hausse pour Bank nifty est placé à 36700 et le crossover passera au prochain niveau de résistance qui est placé à 37000 niveaux pour Bank Nifty. Les marchés devraient encore se consolider. Nous sommes toujours optimistes sur les moyennes et petites capitalisations car cette semaine, de nombreuses sociétés sont sorties de la catégorie Trade-to-Trade et nous nous attendons à ce qu’elles soient hors de la liste ASM dans les 3 prochaines semaines.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.