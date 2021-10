Sensex se termine en rouge pour la quatrième journée consécutive, le support Nifty placé à 18 000, attendez-vous à une reprise la semaine prochaine

S&P BSE Sensex a perdu 101 points à 0,17% pour clôturer à 60 821 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 63 points ou 0,35% pour terminer à 18 114. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont tenté de revenir au début de vendredi, mais n’ont pas réussi à tenir le coup, forçant Dalal Street à clôturer dans le rouge pour la quatrième journée consécutive. S&P BSE Sensex a perdu 101 points à 0,17% pour clôturer à 60 821 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 63 points ou 0,35% pour terminer à 18 114. HDFC a été le meilleur gagnant de Sensex, avec un bond de 2,25%, suivi de Bajaj Auto, IndusInd Bank et Kotak Mahindra Bank. Reliance Industries a clôturé en hausse de 0,15% avant les résultats trimestriels. ITC a été le moins performant sur Sensex, avec 3,39 %, suivi de Maruti et d’Infosys. Bank Nifty a continué de surperformer, clôturant au-dessus de 40 300 vendredi. Les indices de moyennes et petites capitalisations se sont moins bien comportés que leurs pairs à grande capitalisation.

Rahul Sharma, directeur et chef – Recherche, JM Financial –

« La volatilité a été le sujet de conversation de la ville. Attendez-vous à ce que les marchés prennent un support à 18 000 à la clôture et qu’une reprise se produise la semaine prochaine. Bank Nifty reste l’interprète vedette avec plus d’avantages à venir dans Banks. »

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities-

« Le taux de déclin anticipé est passé de fortement négatif à fortement positif dans la matinée. Nifty a terminé la semaine avec une perte de 1,22%. Sur une base hebdomadaire, les banques (y compris les banques PSU) ont été les principaux gagnants sectoriels tandis que FMCG, Metals, Realty, Pharma et Auto ont été les plus gros perdants. Sur les graphiques hebdomadaires, Nifty a formé une couverture nuageuse sombre baissière. Sur les chutes, 17948 pourrait être un bon support.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

« L’indice a clôturé une semaine à 18114 avec une perte de plus d’un pour cent sur une base hebdomadaire et a formé un motif de bougie de couverture nuageuse sombre sur le graphique hebdomadaire qui est par nature un motif de bougie d’inversion baissière. indice. L’indice a formé des bougies baissières consécutives tout au long de cette semaine, ce qui laisse entendre que les ours tentent de saisir le marché à partir de niveaux plus élevés et ce qui sera possible si nous passons en dessous de la barre des 18 000 au cours de la semaine à venir, les supports immédiats pour nifty approchent de la barre des 18 000 suivi d’ici la zone 17950, si l’indice parvient à se maintenir au-dessus de la barre des 18k, on peut s’attendre à un retrait rapide et la résistance s’approche de la zone 18250-18350 »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« La prise en charge immédiate de Nifty 50 est de 18 000. Selon notre analyse, si le marché est capable de maintenir le niveau de 18 000, nous pouvons assister à un renversement du marché. Nous pensons que la direction du marché à court terme dépendra des bénéfices du T2FY22 et de leurs commentaires de gestion, de la demande pendant les périodes de fêtes et des prix des matières premières. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Malgré une forte ouverture due à des indices mondiaux favorables, les indices nationaux ont poursuivi leur séquence de pertes, succombant à la prise de bénéfices et à l’exception des banques et des actions immobilières, tous les principaux secteurs ont saigné. Le marché mondial s’est échangé au vert alors que les investisseurs ont accueilli un paiement d’intérêts surprise par le principal promoteur immobilier chinois criblé de dettes. Cependant, le marché indien est impacté par les résultats mitigés du deuxième trimestre, qui sont faibles par rapport aux prévisions en raison du coût élevé des intrants. »

