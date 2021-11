Sensex se termine en rouge pour le troisième jour consécutif; Nifty pourrait toucher 17200 s’il abandonne le support 17600

Les ours ont tiré Dalal Street vers le bas pour la troisième journée consécutive jeudi alors que Sensex Nifty a terminé profondément dans le rouge. (Photo : REUTERS)

Les ours ont tiré Dalal Street vers le bas pour la troisième journée consécutive jeudi alors que Sensex Nifty a terminé profondément dans le rouge. Le S&P BSE Sensex a perdu 372 points ou 0,62% pour clôturer à 59 636 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 134 points ou 0,75% pour s’établir à 17 765. Mahindra & Mahindra a été l’action la moins performante sur Sensex, en baisse de 3,28%, suivie de Tech Mahindra, HCL Technologies et HCL Tech. D’autre part, State Bank of India a été le principal gagnant, en hausse de 1,16%, suivie de Power Grid, HDFC Bank et Reliance Industries. Les marchés plus larges ont clôturé avec des pertes, car les indices midcap et smallcap se sont moins bien comportés que leurs pairs de référence. Bank Nifty a terminé en baisse de 0,17%, abandonnant la barre des 38 000. India VIX a clôturé avec des pertes.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty a chuté pour la troisième session consécutive. Dans la foulée, le Nifty a enregistré une première défaite hebdomadaire en trois semaines. Alors que les actions restent attrayantes en raison de taux d’intérêt réels négatifs, d’une prime de risque élevée et de flux à la recherche de rendements réels, la formation du graphique au cours des derniers jours suggère une faiblesse supplémentaire avant qu’un renversement ne se produise. Si le support de 17613 est rompu, ce mouvement à la baisse peut s’accélérer.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Les marchés ont rebondi rapidement autour du niveau de 17600, car il s’agit de l’extrémité inférieure de la fourchette actuelle et du support à court terme pour le Nifty. Si nous cassons ce niveau, la tendance à court terme s’inversera et les ours prendront le dessus. Cela pourrait amener les marchés à 17200. A la hausse, la résistance est à 18150 et jusqu’à ce que nous ne la dépassions pas, le mouvement actuel lié à la fourchette se poursuivra.

Palak Kothari, associé de recherche, Choice Broking-

« Techniquement, l’indice a donné une ventilation de la ligne de tendance haussière et une clôture en dessous de 50 DMA, ce qui suggère une faiblesse pour les prochaines séances de bourse. Depuis les quatre dernières séances de bourse, l’indice s’est négocié avec des hauts et des bas plus bas, ce qui indique quelques corrections pour la prochaine séance de bourse. Cependant, l’indice a pris le soutien de la bande inférieure de Bollinger, une brèche en dessous peut indiquer une nouvelle baisse. De plus, l’indice a clôturé en dessous de 21 DMA et l’indicateur stochastique et MACD se négocie en croisement négatif, ce qui indique une faiblesse du compteur pour les prochaines séances de bourse. À l’heure actuelle, l’indice a un niveau de support de 17650, tandis que la résistance est à 18000 niveaux.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty après avoir atteint un plus bas de 17688 a clôturé à 17740, en baisse de 150 points depuis la clôture d’hier. 17600 à 17550 devraient être la prochaine plage de support pour Nifty. Il est suggéré aux traders d’éviter d’acheter des marchés en baisse et d’attendre que Nifty clôture au-dessus de 18200 avec des volumes supérieurs à la moyenne. Dans l’ensemble, la tendance à la correction est astucieuse et nous pourrions voir des niveaux de 17 600 à 17 550 au cours des prochaines séances de négociation. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le plan technique, 17 700 et 18 000 sont un support et une résistance à court terme dans Nifty 50 et pour Bank Nifty, 37 680 peuvent servir de support immédiat tandis que 38 396 sont considérés comme un niveau de résistance. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« La faible cotation de la plus grande introduction en bourse de l’Inde et la faiblesse du marché mondial dans un contexte d’inflation croissante ont eu un impact sur le sentiment intérieur. Dans un contexte de marché mondial faible, la contraction des prix des métaux et du pétrole brut s’est prolongée pesant sur le marché indien. Le secteur automobile était également sous pression car l’industrie a signalé de faibles chiffres de ventes festives en raison d’une faible demande de deux-roues et d’une pénurie d’approvisionnement en semi-conducteurs.

