Sensex se termine en vert, la tendance baissière Nifty est toujours en cours, 17200-17300 pour agir comme résistance

Bank Nifty était en baisse dans le rouge avec des marchés plus larges. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont clôturé en légère hausse lundi, tandis que les marchés au sens large ont sous-performé. S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 153 points à 57 260 tandis que NSE nifty 50 a clôturé en hausse de 27,5 points à 17 053. Parmi les indices sectoriels, seuls les indices Nifty Financial Services, Nifty IT et Nifty Consumer durables ont clôturé en hausse tandis que d’autres étaient dans le rouge. Bank Nifty était en baisse dans le rouge avec des marchés plus larges. India VIX a clôturé à 20,83 points. Kotak Mahindra Bank a été le premier gagnant, en hausse de 2,4%, suivi de HCL Technologies, Titan, TCS et Bajaj Finance. Sun Pharma, Axis Bank, NTPC ont été les principaux retardataires.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance baissière de Nifty est toujours d’actualité et un léger recul est attendu au cours des 1-2 prochaines sessions. Aux niveaux plus élevés, 17200-17300 va être une forte résistance aérienne et devrait être une opportunité de vente à la hausse sur le marché. Les prochains supports inférieurs à surveiller aux niveaux de 16780. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

«Nous nous attendons à ce que le clapot reste élevé, citant l’incertitude qui règne autour de la nouvelle variante COVID. En outre, sur le plan intérieur, les données macroéconomiques telles que les chiffres du PIB, les données du secteur de base et les chiffres des ventes d’automobiles augmenteront encore la volatilité. Nous réitérons notre position prudente et suggérons de privilégier les positions couvertes. »

Sachin Gupta, AVP, Recherche, Choice Broking-

« L’indice s’est également stabilisé en dessous de la SMA de 50 jours, ce qui indique une certaine faiblesse. De plus, un indicateur de dynamique stochastique et MACD a connu des croisements négatifs, ce qui indique une faiblesse de l’indice. À l’heure actuelle, The Nifty a un support à 16900/16700 niveaux et une résistance à 17300 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support aux niveaux 35300/34800 et une résistance aux niveaux 36600/37400.

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a clôturé une journée à 17054 avec des gains minimes et a formé un motif de bougie Doji sur le graphique journalier qui représente l’indécision sur les marchés. Le support immédiat pour astucieux se rapproche de la zone 16930-16800 et sur le côté supérieur, l’indice a un obstacle difficile autour de la zone 17150-17270. 17350 niveaux, nous pourrions voir une structure de vente à la hausse intacte.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Le Nifty a clôturé légèrement au-dessus du niveau de 17 000, mais ce n’est guère un réconfort – la tendance à court terme continue d’être négative. Nous avons résisté au niveau 17150 et avons tourné à partir de là. Si la barre des 17 000 n’est pas respectée, nous pourrions tomber à 16 500, qui est le prochain niveau de support.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les indices nationaux ont réduit leurs pertes initiales pour se négocier légèrement à la hausse, soutenus par les actions de l’informatique et de la santé, au milieu des inquiétudes persistantes concernant l’émergence de la nouvelle variante de covid. Les marchés mondiaux se sont échangés de manière mitigée, les investisseurs étant tiraillés entre les achats en cas de creux et les incertitudes concernant l’impact d’Omicron sur la reprise économique. Cependant, le marché mondial a bien pris en compte l’incertitude à court terme limitant de nouvelles baisses. Sur le plan intérieur, le secteur des télécommunications était au centre de l’attention car toutes les majors du secteur ont signalé une hausse des tarifs, marquant la fin du régime tarifaire bas. »

