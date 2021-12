Sensex se termine profondément dans le rouge pour la deuxième journée consécutive, tendance Nifty faible, attendez-vous à plus de faiblesse à venir

India VIX a augmenté de 8,78% pour terminer à 20,08. (Photo : REUTERS)

Pour la deuxième session consécutive, les marchés boursiers nationaux ont vu les ours prendre le contrôle, forçant les indices boursiers de référence à clôturer dans le rouge au milieu des cas croissants de la nouvelle variante Omicron covid-19. S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 949 points ou 1,65% à 56 747 tandis que NSE Nifty 50 a plongé de 284 points ou 1,65% pour clôturer à 16 912. Toutes les composantes de Sensex ont clôturé dans le rouge avec IndusInd Bank comme la pire performance, en baisse de 3,66%, suivie de Bajaj Finserv, Bharti Airtel, TCS. Bank Nifty s’est négocié faiblement, en baisse de 1,27%. Des marchés plus larges ont reflété la chute. India VIX a augmenté de 8,78% pour terminer à 20,08.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés ont poursuivi leur trajectoire baissière et ont menacé le niveau de 16900. L’indice se dirige vers le bas récent de 16750-16780. Si nous cassons cela, le Nifty peut tomber à 16400-16450.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a formé une bougie baissière de Marubozu, ce qui indique une faiblesse pour la prochaine séance de bourse. De plus, l’indice s’est également stabilisé en dessous de 100 DMA, ce qui indique une poursuite de la baisse. De plus, l’indice est passé sous la ligne de tendance haussière, ce qui est à nouveau une confirmation baissière. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16700 niveaux tandis que la résistance se situe à 17300 niveaux. D’un autre côté, Banknifty a un support à 35 300 niveaux et une résistance à 37 000 niveaux. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« Une forte vente s’est également poursuivie lundi et l’indice a réussi à clôturer une journée à 16912 avec une perte de près de 2% et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier pour la deuxième session consécutive. L’indice a atteint sa bonne zone de support de la zone 16900. Si on parvient à se maintenir, on peut s’attendre à un bon retrait, mais en cas d’échec, nous pourrions à nouveau voir une baisse vers la zone 16800-16700, qui est la prochaine zone de support à la baisse. L’obstacle immédiat est en s’approchant à nouveau de la zone 17000-17100, les niveaux seront des niveaux de réservation de bénéfices dans les positions longues.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le plan technique, les marchés se négocient autour de la zone de support cruciale de ~ 16800-850 niveaux et s’il ne se maintient pas au-dessus de ce niveau, nous pourrions assister à une certaine volatilité dans les prochains jours. Le support et la résistance immédiats pour Nifty 50 sont de 16800 et 17250 et pour Bank Nifty sont respectivement de 35350 et 36500.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty a clôturé autour de son plus bas de la journée à 16912, en baisse de plus de 280 points depuis la clôture d’hier. Nifty a un support dans la plage 16700-16775 et une résistance dans la plage 17100-17200. Le biais global de Nifty reste négatif et les traders sont invités à éviter de prendre de nouvelles positions longues »,

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« L’ambiguïté entourant Omicron a continué de miner le moral des investisseurs nationaux avant l’importante annonce de la politique de la RBI mercredi. Le marché intérieur devrait être volatil, car le court terme sera dominé par les développements sur les nouvelles variantes et les décisions politiques de la RBI et de la FED. Le marché s’attend à ce que la RBI maintienne sa politique accommodante compte tenu des incertitudes à court terme. Cependant, un changement est attendu au cours du premier semestre 2022, que le marché indien prend en compte tandis que les actions mondiales se négocient de manière mitigée. »

