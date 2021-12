Sensex s’écrase alors que les ours contrôlent D-Street, les chartistes voient une nouvelle faiblesse de Nifty, support à 16300

Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 1 189 points ou 2,09 % à 55 822 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 371 points ou 2,18 % pour s’établir à 16 614.

Les ours ont fait des émeutes dans la rue Dalal lundi, forçant les marchés intérieurs à fermer profondément dans le rouge au milieu d’indices mondiaux négatifs. Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 1 189 points ou 2,09 % à 55 822 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 371 points ou 2,18 % pour s’établir à 16 614. Les deux indices phares ont récupéré quelques pertes au cours de la dernière heure des échanges, mais n’ont pas réussi à sortir du territoire négatif. Hindustan Unilever a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 1,7%, suivi de Dr Reddy’s Laboratories, ce qui en fait les deux seuls titres Sensex à clôturer avec des gains. Tata Steel a terminé à 5,2 % dans le rouge en tant que pire performance de Sensex, suivie de State Bank of India, IndusInd Bank et Bajaj Finance. Bank Nifty a clôturé en baisse de 3,3% tandis que les marchés plus larges ont reflété la faiblesse. India VIX a clôturé en hausse de 16%, regagnant 18,97 niveaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Nous avons presque atteint la cible de 16400 et le Nifty a été témoin d’un rebond. La tendance continue cependant à rester baissière et nous pourrions utiliser des niveaux plus élevés pour devenir short pour le prochain objectif de 16150-16200. La hausse de l’indice est actuellement plafonnée et la tendance est clairement à la baisse.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice astucieux a glissé en dessous de la ligne horizontale et du creux précédent de 16782,40, ce qui indique une nouvelle faiblesse pour la journée à venir. De plus, l’indice est également passé sous la formation de la bande de Bollinger moyenne et la SMA à 100 jours, ce qui suggère une tendance baissière. Un indicateur de dynamique RSI Stochastique et MACD s’est échangé avec un croisement négatif. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16450 niveaux tandis que la résistance se situe à 16800 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 34 000 niveaux et une résistance à 35 000 niveaux.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities–

« Une forte vente a été observée en début de semaine, l’indice ayant clôturé un jour à 16614 avec une perte de plus de deux pour cent. L’indice a cassé la zone de support majeure de 16700-16800 qui va agir comme une nouvelle zone d’obstacle sur une base immédiate et d’autre part et astucieux a réussi à clôturer au-dessus de la zone 16500 qui laisse entendre sur une base immédiate un bon support pour nifty est 16500 suivi de 16400 zone, la structure graphique actuelle semble être à la hausse pour le moment.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le plan technique, 16 350 et 16 900 peuvent servir de support et de résistance immédiats pour Nifty 50. Pour Bank, Nifty 33 800 et 35 000 agiront comme un support et une résistance proches. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« L’Inde a connu une phase de consolidation au cours des 2 derniers mois. Actuellement, les ventes massives sont dues à une augmentation rapide des ventes de FII déclenchée par la politique belliciste des banques centrales mondiales, une vision prudente du marché indien en raison de la valorisation élevée par rapport à ses pairs et de la baisse des afflux de détail. Nous sentons que nous arrivons à la dernière phase de cette consolidation en termes de correction des prix. Certaines poches sont devenues équitables, mais le marché global se négocie toujours à la hausse, ce qui continuera d’affecter les performances du marché au sens large, à court terme. Les investisseurs à long terme peuvent investir dans des actions de haute qualité en mettant l’accent sur les défensives et les entreprises axées sur l’Inde. »

