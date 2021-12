Sensex s’enclenche avec une séquence de gains, Nifty continue de faire face à une résistance cruciale dans la zone 17100-17200

Le S&P BSE Sensex a perdu 191 points ou 0,33% pour clôturer à 57 124 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 68,85 points ou 0,40% pour terminer à 17 003.

Les marchés domestiques n’ont pas poursuivi leur marche haussière vendredi, se terminant par des pertes. Le S&P BSE Sensex a perdu 191 points ou 0,33% pour clôturer à 57 124 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 68,85 points ou 0,40% pour terminer à 17 003. Sur Sensex, HCL Technologies a été le premier gagnant de l’indice, en hausse de 3%, suivi de Tech Mahindra, Asian Paints et Infosys. NTPC, Power Grid et Mahindra & Mahindra étaient les principaux retardataires. Bank Nifty a terminé en baisse de près de 1% à 34 857, des marchés plus larges ont reflété la chute. India VIX a gagné 2% pour clôturer au-dessus de 16 niveaux.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« Le récent rallye de retrait des trois dernières séances semble s’être achevé autour de la forte résistance aérienne des niveaux 17150-17200. Il y a une possibilité d’une nouvelle faiblesse jusqu’aux niveaux 16700-16650 d’ici la semaine prochaine. Tout rebond à la hausse à partir d’ici pourrait être une opportunité de vente à la hausse. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« Après de fortes sessions volatiles, l’indice géré a clôturé une semaine sur une note positive à 17004 avec des gains minimes et a formé une sorte de modèle de bougie en marteau haussier sur le graphique hebdomadaire qui considère comme une bougie d’inversion haussière par nature. À la baisse, l’indice a formé une forte zone de support 16900 et si l’indice réussit à se maintenir au-dessus de ladite zone de support, on peut s’attendre à un moment positif dans les sessions à venir, mais s’il ne parvient pas à se maintenir, des réservations de bénéfices vers la zone 16800-16700 peuvent voir, sur le l’obstacle rigide du côté supérieur s’approche de la zone 17100-17200.

Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities –

« L’indice Nifty 50 a rapidement rebondi après avoir testé le support de 16 400 mais a clôturé la semaine presque inchangé. Nifty se négocie également désormais dans un canal en pente descendante et continue de rester agité. L’indice Bank Nifty, qui reflétait déjà la faiblesse, a cassé le niveau de support crucial et pourrait retester les niveaux de 34 000. La nuance globale du marché est devenue légèrement baissière. Les traders sont invités à maintenir un biais baissier car la hausse devrait rester plafonnée à une résistance de 17 350. Une cassure décisive au-dessus de ce niveau annulera cette perspective baissière. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

«Les marchés surveillent de près la situation du COVID et toute nouvelle positive ne pourrait qu’aider l’indice à effectuer une hausse durable, sinon la volatilité se poursuivra. Il est intéressant de noter que nous observons une tendance mitigée dans tous les secteurs, de sorte que les traders devraient se concentrer sur l’informatique, sélectionner FMCG, pharma pour les transactions longues, tandis que le pack bancaire pourrait continuer à se négocier à la baisse.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

« Une journée de négociation limitée à Noël avant Noël pour terminer la semaine, car ce mois-ci appartenait très clairement au secteur des technologies de l’information qui s’est tenu debout au milieu d’une volatilité extrême alors que l’inflation par les coûts dans tous les secteurs inquiète la rue quant à l’impact entre les mains du consommateur. Bien que le dynamisme des exportations et des perceptions fiscales, associé au succès des programmes PLI, soit positif, il existe de nombreux secteurs où la consolidation attend de se produire, et c’est là que les investisseurs à long terme doivent se concentrer dans la phase de correction actuelle. »

