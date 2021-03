Sensex termine 1270 pts plus haut que le plus bas de la journée, Nifty ferme au-dessus de 14700 alors que les indices rebondissent fortement

Parmi les indices sectoriels, Nifty Realty a été le seul à terminer dans le rouge. Nifty FMCG et Nifty Metal ont été les meilleurs gagnants. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers ont fortement rebondi vendredi après avoir chuté plus tôt dans la journée. Sensex a clôturé 641 points de plus tandis que Nifty 50 était à 14744. Les poids lourds de l’indice Reliance Industries figuraient parmi les meilleurs gagnants, accompagnés de NTPC, HUL et Powergrid Corporation. Inde VIX, la jauge de volatilité a terminé en territoire négatif après avoir gagné plus tôt dans la journée. Parmi les indices sectoriels, Nifty Realty a été le seul à terminer dans le rouge. Nifty FMCG et Nifty Metal ont été les meilleurs gagnants.

Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities –

«Cette semaine, le Nifty-50 et le BSE Sensex ont corrigé de 1,7% au milieu des inquiétudes concernant la hausse des rendements obligataires mondiaux et une flambée des cas de Covid-19 en Inde. Les moyennes et petites capitalisations ont vu une plus grande réduction car Nifty-50 n’a pas réussi à franchir la barre des 15000. Les investisseurs particuliers peuvent hésiter à accroître leur exposition aux actions à l’approche de la fin de l’exercice. Les réservations de bénéfices ont été principalement observées dans les secteurs qui avaient gagné le plus récemment. Le Nifty-50 plane autour des 50 DMA placés à 14748. Une cassure décisive en dessous des 50 DMA pourrait amener le Nifty-50 à ~ 13 500 dans la première phase et tout autre négatif pourrait ouvrir la porte au 200 DMA qui est placé à ~ 12 500 niveaux. «

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities –

«Les indices boursiers indiens de référence ont terminé dans le positif le 19 mars après une faiblesse tôt le matin, brisant une séquence de cinq jours de défaites. Nifty a montré un rebond remarquable par rapport aux creux intrajournaliers du 19 mars. Il faudra voir si cette hausse se poursuivra au début de la semaine prochaine, même après le rééquilibrage du FTSE. Les mouvements de rendement des obligations américaines seront l’un des facteurs importants à suivre. 14919 reste une forte résistance pour le Nifty tandis que 14529 pourrait être un support.

Joseph Thomas, responsable de la recherche, Emkay Wealth Management –

«Tous les principaux indices, y compris la banque, l’informatique, la pharmacie et la santé, la technologie, etc. ont donné l’impulsion nécessaire aux indices pour qu’ils montent en flèche. Cela contraste avec la baisse observée aujourd’hui sur les marchés de l’Est et au début de l’Europe. Il pourrait y avoir une certaine couverture à découvert compte tenu des ventes observées plus tôt cette semaine, ainsi qu’un soulagement marqué avec quelques améliorations dues à une baisse des prix du pétrole. Mais les problèmes liés à la hausse des rendements américains continueront d’être importants pour les marchés dans les semaines à venir. La trajectoire des marchés américains sera suivie de près dans une certaine mesure, même si l’économie nationale est susceptible d’enregistrer une croissance impressionnante, proche de 10%, au cours de l’exercice 22. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les marchés intérieurs très volatils ont connu une reprise intelligente de leur faiblesse matinale et oscillaient entre les gains et les pertes au cours de la journée en raison des achats forts observés dans les actions FMCG, Pharma et Energy. Cependant, les actions automobiles ont été sous pression après l’annonce de la nouvelle politique de mise au rebut du gouvernement. Le rythme inquiétant des rendements obligataires américains et la flambée des cas de COVID dans le monde ont fait que les marchés mondiaux s’échangeaient profondément dans le rouge. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities-

«L’indice a clôturé une journée sur une note positive à 14745 avec des gains de plus de 1% et a formé un motif de bougie perforante haussière sur le graphique journalier, ce qui représente un retournement haussier. Une fois que le croisement astucieux au-dessus de la zone 14800 de perçage haussier deviendra actif et que nous pourrions voir un bon mouvement vers la zone d’obstacles immédiate de 14900-15000, les supports toujours à la zone 14650-14580 se tenant au-dessus desdits niveaux, la structure peut être positive.