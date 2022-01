Sensex termine 650 points plus haut ; Nifty récupère 18 000, résistance à 18 109

UPL, Hero MotoCorp, Titan, Maruti Suzuki, Tata Motors, SBI et L&T ont été les principaux gagnants. Pendant ce temps, Wipro, Divis Labs, Nestlé India, Tata Consumer Products, Asian Paints et Power Grid étaient à la traîne.

Malgré de faibles indices mondiaux et une augmentation des cas de coronavirus, les taureaux ont dominé sur Dalal Street alors que les indices de référence ont étendu leurs gains lundi. Alors que BSE Sensex a terminé à plus de 650 points ou 1,10 % à 60 395, Nifty a atteint un sommet intrajournalier de 18 017, avant de s’établir à 197 points, ou 1,1 %, à 18 009. Tous les indices sectoriels ont terminé dans le vert avec les indices PSU Bank, IT, Auto, Capital Goods, Power, Bank, Realty en hausse de 1 à 3 %. Sur les marchés plus larges, l’indice BSE MidCap a augmenté de 0,7 pour cent tandis que l’indice BSE SmallCap a gagné 1,2 pour cent. UPL (en hausse de 4 %), Hero MotoCorp, Titan, Maruti Suzuki, Tata Motors, SBI et L&T ont été les principaux gagnants. Pendant ce temps, Wipro (en baisse de 2,5 %), Divis Labs, Nestlé India, Tata Consumer Products, Asian Paints et Power Grid ont été à la traîne.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

« Un jour où les volumes sur le NSE étaient conformes aux moyennes récentes, les indices Realty, Power, Capital Goods, Banks et Auto ont le plus gagné. Citi a abaissé les prévisions de PIB de l’Inde de 9,8 % à 9 % en raison du ralentissement de la dynamique économique au troisième trimestre de l’incertitude d’Omicron. Les marchés boursiers mondiaux ont connu des difficultés lundi alors que les rendements du Trésor américain atteignaient un nouveau sommet en deux ans et que les investisseurs s’inquiétaient de la perspective d’une hausse des taux d’intérêt et d’une augmentation des infections au COVID-19. Les marchés asiatiques étaient mitigés tandis que les marchés européens étaient nominalement plus bas. Nifty a bien augmenté le 10 janvier. Le ratio de baisse anticipée était également bien en territoire positif, suggérant de larges gains de marché. 17812-17905 est le support du Nifty à court terme, tandis que 18109 pourrait être une résistance.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

«Les indices ont augmenté d’un pourcentage avant la saison des résultats du troisième trimestre cette semaine malgré une augmentation des cas de covid. Nifty a récupéré la barre des 18K aujourd’hui alors que les banques ont mené le rallye sur les attentes d’une meilleure croissance des prêts avec des chiffres provisoires pointant vers une amélioration des performances du troisième trimestre. Les actions automobiles ont fortement rebondi, tout comme les indices des petites et moyennes capitalisations avec un ratio avance-déclin montrant une tendance saine dans le commerce de l’après-midi.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

« Dans un contexte de faiblesse des marchés mondiaux et d’augmentation des cas de covid, le marché intérieur a affiché une forte dynamique sur les attentes d’un bon début de saison des résultats. Les banques PSU ont mené le rallye sectoriel, les rapports suggérant une augmentation des limites du FPI, tandis que le secteur immobilier a suivi la tendance des chiffres de ventes robustes et des attentes de mesures de soutien dans le prochain budget. À l’échelle mondiale, les bourses ont été mises en sourdine, car les informations faisant état d’une inflation record dans la zone euro à 5 % ont maintenu les investisseurs à l’affût en attendant la publication des données sur l’inflation aux États-Unis plus tard cette semaine, qui devraient rester élevées. »

Vijay Dhanotiya, analyste de recherche principal, CapitalVia Global Research Ltd

«Nous avons assisté à un mouvement terne à l’ouverture du marché et à une tentative de maintenir le niveau au-dessus du niveau de l’indice Nifty 50 de 17900. Notre recherche suggère que le maintien au-dessus de 17800 sera un niveau important pour que le marché reste positif à court terme. Les indicateurs techniques suggèrent un mouvement volatil sur le marché. En tant que tel, nous maintenons notre position prudente et conseillons aux traders de s’abstenir de construire une nouvelle position d’achat, jusqu’à ce que nous voyions un nouveau mouvement décisif sur le marché au-dessus du niveau de 18000. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

« Les industries de la confiance sont restées au centre de l’attention lorsqu’elles ont acquis l’hôtel haut de gamme basé à New York Mandarin Oriental. Les sentiments des investisseurs ont augmenté après la publication d’une enquête trimestrielle sur la création d’emplois par le ministère du Travail, qui a déclaré que neuf secteurs sélectionnés ont contribué à la création de 3,10 crores d’emplois au cours du trimestre juillet-septembre 2021, soit 2 lakhs de plus qu’avril-juin.

