Sensex termine à plat avant IIP, les données d’inflation de l’IPC ; les graphiques suggèrent une faiblesse du Nifty 50 dans les prochains jours

India VIX a gagné 0,4% pour terminer un peu moins de 13 niveaux. Image : .

Après une séance de négociation en range, BSE Sensex et Nifty ont terminé près de la ligne plate lundi, avant l’annonce des données d’inflation IIP et CPI. Après avoir vu une ouverture d’écart, le Sensex à 30 actions a atteint un sommet journalier de 52 700. Au cours de la séance de l’après-midi, il a chuté de 500 points par rapport au sommet de la journée. Après avoir récupéré quelques pertes, il a terminé à 52 373, en baisse de 327 pts par rapport au plus haut. Alors que l’indice Nifty a terminé en dessous de 15 700, en hausse de seulement 3 points. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers, l’indice BSE Midcap ayant augmenté de 91 points ou 0,4% à 22 905. L’indice BSE Smallcap a gagné 0,75% ou 194 points pour terminer à 26 068. India VIX a gagné 0,4% pour terminer un peu moins de 13 niveaux.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

La tendance agitée s’est poursuivie sur le marché et il n’y a pas de répit pour les taureaux, après avoir montré un rebond à la hausse depuis le support inférieur (15635) lors de la session précédente. Tant que le support se maintient, les chances de rebond du marché restent actives pour les 1-2 prochaines sessions. Un mouvement décisif en dessous du support est susceptible d’étendre la faiblesse à 15500 niveaux. Lors d’un rebond haussier, la zone des 15800 pourrait être une résistance cruciale à surveiller.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’indice est en difficulté ! Il est incapable de se maintenir à des niveaux plus élevés et fait donc demi-tour à tout moment. Nous sommes toujours bloqués dans une fourchette comprise entre 15400 et 15900. À moins que l’un ou l’autre de ces niveaux ne soit retiré, nous ne verrons pas de mouvement significatif.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a été dans une fourchette entre 15900 et 15600 pendant tout le mois, avec la vente d’aujourd’hui, Nifty défie la fourchette basse de 15600, jusqu’à ce que ce support se brise, je ne pense pas qu’il y ait de raison de s’inquiéter. Je m’attends à ce que Nifty prenne un support ici et offre un rebond aux niveaux de 15900, il s’agit d’un scénario à forte probabilité et je positionnerais mes transactions dans cette optique.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les marchés réagiront aux données macroéconomiques, à savoir. L’inflation de l’IPI et de l’IPC en début de séance mardi, c’est-à-dire le 13 juillet. La lutte pour le prochain mouvement directionnel de l’indice est toujours en cours et l’annonce des résultats à venir pourrait entraîner une cassure probable. En attendant, nous suggérons de continuer avec une approche de trading sélective tout en gardant un contrôle sur les positions à effet de levier.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les indices nationaux ont commencé avec de légers gains oscillant autour de la ligne plate, cependant, ils ont réduit les premiers gains en suivant les indices de ses pairs européens avant la publication des données clés sur l’inflation plus tard dans la journée. Les actions des petites banques financières étaient au centre de l’attention aujourd’hui, car la RBI a autorisé la fusion inversée avec leurs entités de promotion respectives. Les actions immobilières se sont redressées alors que les espoirs d’une reprise de la demande ont stimulé les perspectives du secteur.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Techniquement, l’indice nifty50 a glissé sous la formation de la bande de Bollinger moyenne et la SMA de 21 jours, ce qui indique un mouvement baissier du compteur à court terme. De plus, un indicateur MACD & Stochastique montre un croisement négatif sur le graphique journalier, ce qui suggère une faiblesse de l’indice pour les prochains jours. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance aux niveaux de 15800 tandis que le support immédiat se situe aux niveaux de 15550.

