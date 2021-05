Sensex termine à plat, Nifty Bank baisse de 1%; Nifty peut se diriger vers 15,600, s’il traverse 15,300

Nifty a de nouveau clôturé la journée avec des gains minimes à 15208 et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier, a déclaré un analyste. Image: .

BSE Sensex a cassé sa séquence de gains de deux jours et s’est terminé à plat avec un biais négatif. Nifty de NSE s’est trop stabilisé après avoir atteint un sommet de 15 294 transactions intrajournalières. Sensex a terminé 14 points en baisse à 50 637,5 et Nifty a gagné 11 points pour se régler à 15 208 sur le dos de la comptabilisation des bénéfices dans les financières. Sur l’ensemble du marché, l’indice S&P BSE MidCap a chuté de 0,3 pour cent à 21 602, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a augmenté de 0,3 pour cent pour se terminer à 23 351,87. L’indice VIX indien, également connu sous le nom de jauge de peur du marché, a terminé à 18,84, en baisse de 1,50 pour cent. Sa clôture précédente était à 19,13. La jauge de peur aide les investisseurs et les traders à prédire les attentes de volatilité sur une période d’environ 30 jours.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

15300 a posé comme une résistance aujourd’hui. Si nous pouvons dépasser cela, nous atteindrons 15550-15600. Nous avons un bon support à 14900-15000 et jusqu’à ce que nous maintenions ce niveau, nous sommes en territoire haussier et pouvons utiliser n’importe quelle correction pour accumuler des positions longues.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

Nifty a de nouveau clôturé une journée avec des gains minimes à 15208 et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier. L’indice a une très bonne base autour de 15100-15000 marque toute baisse près desdits niveaux sera à nouveau une opportunité d’achat en maintenant le niveau d’arrêt global sous la marque 15k, jusqu’à ce que et à moins que nous ne voyions aucune clôture en dessous de 15k, la structure sera positive et nous peut se diriger vers la zone 15330-15430 qui sera des niveaux immédiats pour enregistrer des bénéfices sur le côté supérieur.

Anand James, Chief Market Strategist chez Geojit Financial Services

Les doubles rejets à 15250 hier, un chacun à l’heure d’ouverture et à l’heure de fermeture, avaient soulevé la possibilité d’un retrait aujourd’hui. Ainsi, même si l’éclatement d’ouverture a dépassé Nifty un peu plus de 15250, il n’a pas pu se maintenir, ce qui a donné un faible biais pendant la première moitié de la journée. Cela était principalement dirigé par les banques. Cependant, les signaux mondiaux positifs, ainsi que les attentes de relance sectorielle, ont maintenu Nifty ensemble, les métaux et l’informatique menant la charge. Outre l’expiration des dérivés, les traders lorgneront également sur la 3ème phase des règles de marge maximale, qui appelle à une exigence de marge plus élevée pour les transactions intrajournalières. Néanmoins, la structure technique semble prête à faire passer Nifty bien au-delà de 15600 dans une quinzaine de jours.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Le marché a connu une ouverture positive à la suite des rapports sur la prochaine série de mesures de relance et la baisse des cas de covid, tandis qu’une séquence de vente dans les actions bancaires a forcé le marché à abandonner ses gains du matin et à clôturer à plat. Selon les rapports, le gouvernement central prépare la prochaine série de mesures de soutien pour minimiser l’impact économique de la deuxième vague, en particulier pour les secteurs les plus touchés. À l’exception des financières qui ont enregistré des bénéfices, tous les principaux secteurs se sont échangés dans le vert. Soutenu par les marchés mondiaux, les responsables de la Fed ont réitéré que l’inflation est transitoire et fait taire les inquiétudes.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Techniquement, l’indice astucieux a réussi à clôturer au-dessus de 21 EHMA et à se maintenir au-dessus de la résistance antérieure de 15140 niveaux des deux dernières séances de négociation, ce qui montre que la tendance positive se poursuivra maintenant et agira comme un support pour le marché. De plus, le Nifty s’est maintenu au-dessus de la ligne de tendance baissière qui suggère une force haussière du compteur. En outre, l’indice a formé un marabozu haussier sur le graphique horaire et l’oscillateur stochastique montre également un croisement positif qui indique une course haussière pour les sessions à venir. À l’heure actuelle, l’astucieux semble avoir une résistance immédiate à 15340 niveaux et la résistance majeure est intacte à 15450 niveaux tandis que le support est placé à environ 15000 niveaux.

