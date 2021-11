Sensex termine en baisse de 109 points, Nifty en dessous de 17 900 avant la rencontre de la Fed américaine

Ailleurs en Asie, les marchés ont terminé principalement en baisse mardi dans un contexte de stress causé par de nouvelles infections à coronavirus en Chine.

Les marchés boursiers nationaux ont terminé en baisse mardi dans un contexte mondial mitigé et de craintes parmi les investisseurs avant la réunion de politique de la Réserve fédérale. « Les participants maintiennent une position prudente avant la réunion de la Fed américaine et nous pourrions également voir une tendance similaire mercredi », a déclaré Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking.

Tiré par les stocks de métaux et de pétrole, le Sensex a clôturé à 60 029,06, en baisse de 109,40 points, tandis que le Nifty a terminé en baisse de 40,70 points à 17 888,95. Tata Steel était le premier retardataire de l’indice de l’ESB, en baisse de 3,7%, suivi de Tech Mahindra, HCL Tech et Reliance Industries, en baisse de 1 à 2% chacun.

Au contraire, Maruti Suzuki a ajouté 2,3% lors de la session intra-journalière de mardi, suivi de Titan, NTPC, SBI, Larsen & Toubro, Bajaj Finance et Bajaj Auto. Les marchés plus larges ont surperformé les indices phares mardi. Les moyennes capitalisations de l’ESB ont clôturé la séance en hausse de 0,5% tandis que l’indice des petites capitalisations de l’ESB a clôturé en hausse de 1,1%.

Dans l’ensemble du marché, environ 1 936 actions ont progressé et 1 332 actions ont baissé sur l’ESB mardi. Au niveau sectoriel, Nifty Metal a terminé en tête des perdants, en baisse de 1,5%. Les compteurs de la technologie, de la pharma, des produits de grande consommation et de l’énergie étaient d’autres perdants sectoriels mardi. Cependant, l’indice bancaire Nifty PSU a continué de grimper, mené par les avancées de JK Bank, Union Bank, Canara Bank et Bank of India.

Techniquement, les analystes s’attendent à une hausse si l’indice Nifty parvient à dépasser les 18 000 niveaux, après lesquels l’indice peut toucher 18 250 niveaux. « Une cassure importante au-dessus des niveaux de 18 000 pourrait entraîner une amélioration de l’étendue du marché et le marché peut se redresser jusqu’aux niveaux de 18 250 », a déclaré Vijay Dhanotiya, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research.

Ailleurs en Asie, les marchés ont terminé principalement en baisse mardi dans un contexte de stress causé par de nouvelles infections à coronavirus en Chine. L’indice de référence japonais Nikkei 225 a terminé en baisse de 0,4%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a terminé en baisse de 0,22%.

