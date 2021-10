Sensex termine en baisse de 456 pts, Nifty glisse 152 pts ; plus de faiblesse probable, support crucial Nifty à 18150-18200

Nifty Smallcap 50 a chuté de 2,42% tandis que l’indice Midcap 50 a glissé de 1,19%. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont continué de baisser pour la deuxième séance de bourse consécutive mercredi dans un contexte de volatilité accrue. Le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 456 points ou 0,74% à 61 259 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 0,83% pour s’établir à 18 266. Les marchés plus larges se sont moins bien comportés que l’indice de référence. Nifty Smallcap 50 a chuté de 2,42% tandis que l’indice Midcap 50 a glissé de 1,19%. Bharti Airtel a été le meilleur gagnant sur Sensex, gagnant 4%, suivi de State Bank of India, IndusInd Bank et Bajaj Finance. Titan a été l’action Sensex la moins performante, en baisse de 2,62 %, suivie de HUL, NTPC et Bajaj Finserv.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

« Le sentiment du marché a été faible tout au long de la séance de bourse en raison des prises de bénéfices accrues des investisseurs sur les actions qui avaient fortement rebondi au cours des dernières séances. Après une ouverture modérée, l’indice de référence Nifty a cassé le niveau de support intrajournalier de 18400 et a ensuite maintenu une position négative tout au long de la journée. Au cours des deux derniers jours, le Nifty a corrigé près de 400 points et actuellement, il se négocie près du niveau de support de retracement important. Nous sommes d’avis que l’indice a terminé une étape de correction, et 18150 et 18200 pourraient agir comme des niveaux de support sacro-saints pour les traders. Au-dessus de la même chose, il y a une forte possibilité d’un rallye de retrait rapide jusqu’aux niveaux de 18350-18425. D’un autre côté, le licenciement de 18150 pourrait augmenter encore la faiblesse intrajournalière jusqu’à 18080. »

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance à court terme de Nifty continue d’être négative et il est possible qu’il y ait encore plus de faiblesse au cours des 1-2 prochaines sessions avant de montrer un rebond haussier convaincant par rapport aux plus bas. Un support inférieur important est placé autour des niveaux 18150-18100.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a confirmé le modèle de bougie engloutissante baissière qui indique une faiblesse du compteur pour la session à venir. Sur un graphique journalier, l’action s’est négociée avec un support de la moyenne mobile de 9 jours, ce qui suggère qu’un maintien au-dessus du même niveau peut poursuivre la tendance haussière. En outre, un indicateur de dynamique RSI a glissé d’une zone de surachat et le stochastique a suggéré un croisement négatif. À l’heure actuelle, l’indice bénéficie d’un support immédiat au niveau de 18 200 tandis qu’une résistance à la hausse est intacte aux niveaux de 18 600. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

« La vente massive s’est poursuivie dans l’indice pour la deuxième journée consécutive et a clôturé une journée à 18267 avec une perte de près de 1% formant à nouveau une bougie baissière sur le graphique journalier. L’indice a atteint la bonne zone de support de 18200-18140 s’il parvient à maintenir les niveaux susmentionnés, nous pourrions assister à un recul rapide, de sorte que ces niveaux achèteront une zone avec un niveau d’arrêt global de la zone 18100 et, du côté supérieur, un obstacle important est formé près de la zone 18350-18450, un nouveau mouvement de l’indice ne peut être observé que s’il se maintient au-dessus de la zone 18450 »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Les indices de référence ont connu des ventes massives pour une deuxième session consécutive. Nous pensons que les bénéfices enregistrés aujourd’hui sont sains pour le marché et toute baisse significative est une bonne opportunité d’accumuler des actions de qualité. Le support immédiat pour Nifty 50 est de 18 100.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« La correction actuelle du marché n’est pas une réaction excessive et peut se maintenir à court terme en raison des valorisations élevées. Cependant, à l’avenir, les entreprises indiennes bénéficieront des réformes et de la stratégie Chine plus une qui se sont déroulées en 2020-21. Parallèlement, la tendance à long terme de l’économie et du marché est intacte en raison de la poursuite de la réouverture de l’économie, du cycle de bas taux d’intérêt et des dépenses budgétaires et privées. Cette correction donnera une marge de manœuvre pour les achats de valeur, les valeurs défensives et les actions et secteurs à venir qui ont évolué à partir de cette nouvelle demande. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

«Depuis les deux dernières séances de bourse, Nifty a enregistré des hauts et des bas plus bas, ce qui indique que la correction de Nifty pourrait se poursuivre pendant les prochaines séances de bourse. Nifty a clôturé à 18280 , en baisse de 130 points . Nifty pourrait tester 18250 et 18150 dans les prochaines sessions. Les traders en position longue sont invités à maintenir un stoploss strict et à enregistrer des bénéfices à chaque hausse. »

