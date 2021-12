Sensex termine plus haut pour la deuxième journée consécutive; Nifty peut se rallier à 17600 s’il clôture au-dessus de 17250

Nifty a gagné pour la deuxième session consécutive mardi au milieu de faibles volumes et aidé par des indices mondiaux positifs.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé dans le vert pour la deuxième journée consécutive mardi. Sensex a terminé 477,24 points ou 0,83 % de plus à 57 897,48, tandis que l’indice Nifty 50 a bondi de 147 points ou 0,86 pour s’établir à 17 233,25. Des actions telles que Reliance Industries Ltd (RIL), Infosys, HDFC Bank, Asian Paints, HDFC Bank, L&T ont le plus contribué à la hausse des indices. Des marchés plus larges ont également participé au rallye d’aujourd’hui. L’indice S&P BSE MidCap a augmenté de 0,95% ou 231,90 points pour terminer à 24 653,89, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a bondi de 1,43% ou 408 points pour terminer le commerce à 28 923. India VIX s’est refroidi à 3,75 pour cent pour terminer à 16,48.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Le marché intérieur tire sa force de la recrudescence des indices boursiers mondiaux, qui n’ont cessé de progresser au cours des dernières sessions après avoir fortement corrigé les inquiétudes liées à la variante Omicron, les hausses probables des taux d’intérêt dans les principales économies développées et la hausse de l’inflation dans le monde. Après une longue période, le Nifty a réussi à clôturer au-dessus de la SMA de 20 jours qui est largement positive. La texture à court terme est haussière mais en raison des gains au cours des dernières sessions, les haussiers pourraient préférer faire une pause temporaire près des niveaux 17275-17300. La configuration du trading suggère une correction intrajournalière rapide si le Nifty se négocie en dessous de 17180, et en dessous du même niveau, la vague de correction pourrait passer aux niveaux 17100-17160. D’un autre côté, au-dessus de 17200, la formation de la poursuite de la tendance haussière de l’indice se poursuivra jusqu’à 17300 et une nouvelle hausse pourrait porter l’indice jusqu’à 17370.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les marchés s’inspirent de leurs homologues mondiaux et constatent un rebond au milieu des nouvelles de l’augmentation des cas de COVID au niveau national et des restrictions annoncées par quelques États. Alors que tous les secteurs contribuent au mouvement, la sous-performance du pack bancaire continue de peser sur le sentiment. Nous vous recommandons de vous concentrer sur les secteurs qui se négocient en synchronisation avec l’indice de référence tout en gardant un contrôle sur les positions à effet de levier. L’expiration mensuelle prochaine des contrats dérivés du mois de décembre aggraverait encore la volatilité.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Nifty a gagné pour la deuxième session consécutive le 28 décembre au milieu de faibles volumes et aidé par des indices mondiaux positifs. Nifty a ouvert l’écart et a continué à augmenter avant une chute en forme de V et une récupération après 14h30. A la clôture, Nifty était en hausse de 0,86% soit 147 points à 17233,2. Nifty a augmenté pour la deuxième session consécutive avec un ratio de baisse anticipée en forte hausse pour atteindre bien au-dessus de 1:1 même si les volumes restent à la baisse. Cela reflète la moindre présence des acteurs institutionnels grâce à laquelle les traders s’en donnent à coeur joie. Nifty sera désormais confronté à une résistance dans la bande 17298-17379, tandis que 17155 pourrait fournir un support. Les marchés au sens large pourraient faire face à de sérieuses prises de bénéfices ce week-end.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Alors que le Nifty a réussi à toucher 17250, il a fermé en dessous. Nous devons rester au-dessus de 17250 pour qu’une tendance haussière émerge et se maintienne. L’indice peut évoluer jusqu’à 17600 si nous clôturons au-dessus de 17250. Le marché a un bon support à 16800.

Prashanth Tapse, vice-président (recherche), Mehta Equities

Nifty a augmenté dans le commerce d’aujourd’hui, prenant le relais des signaux positifs forts de la nuit à Wall Street. Le point positif est que Nifty a maintenu sa tendance à la hausse malgré l’augmentation continue des cas de coronavirus dans le monde. La force du commerce d’aujourd’hui suggère que la rue semble assez confiante dans sa capacité à surmonter les défis de la variante Omicron. Techniquement, l’humeur haussière optimiste actuelle portera Nifty à la zone 17500-17750 avec une perspective intersemaine. Cela dit, l’optimisme ne pourrait s’inverser et provoquer une mauvaise gueule de bois du Nouvel An que si Nifty passe sous la barre des 16833.

