Sensex zoome 765 pts, Nifty termine à 16 931 alors que les taureaux dominent D-St; Nifty va bientôt atteindre 17 000

BSE Sensex et Nifty ont atteint de nouveaux records de clôture lundi, rendant les investisseurs plus riches de Rs 4 lakh crore. La capitalisation boursière totale des sociétés cotées à l’ESB est passée à Rs 247 lakh crore, contre Rs 243 lakh crore vendredi. Le Sensex à 30 actions a bondi de 765 points ou 1,36% à 56 889,76, et Nifty 50 a clôturé la journée à 16 931, en hausse de 1,35% ou 226 points. Les poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), ont contribué le plus au gain des indices. Le marché au sens large a surperformé les indices boursiers. L’indice S&P BSE MidCap a gagné 1,72 % ou 401 points à 23 656, et l’indice BSE SmallCap a augmenté de 1,55 % ou 406 points pour terminer à 26 690 niveaux.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Les indices et les actions ont bondi tout au long de la journée sur des indices mondiaux positifs soutenus par le commentaire de la Fed américaine. Le rallye d’aujourd’hui était à peu près généralisé, car les attentes concernant les chiffres du PIB du premier trimestre qui devraient être publiés demain ont aidé le sentiment des investisseurs. Le commerce de l’après-midi a vu le rallye prendre de l’ampleur alors que les indices ont augmenté de 1,5% avec plusieurs actions dans tous les secteurs des marchés au sens large, y compris les bourses.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Après une forte ouverture de gap, les indices boursiers de référence ont maintenu la tendance tout au long de la journée, en ligne avec la vigueur des marchés mondiaux. Les marchés mondiaux se sont renforcés alors que l’anxiété suscitée par le symposium de Jackson Hole s’est estompée suite au ton conciliant de la présidente de la Fed. Jerome Powell a déclaré s’en tenir à l’approche attentiste en rassuré que la politique d’argent facile se poursuivra cette année avec un taux de réduction plus faible.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Un mouvement important a été observé le premier jour de la semaine et l’indice a clôturé une journée sur de nouveaux sommets à 16931 avec des gains de près d’un pour cent et demi formant une forte bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice a atteint ses objectifs immédiats de la marque 17k, il est donc suggéré aux traders de verrouiller certains gains près de la marque 17k. De nouveaux achats seront également suggérés lors d’une baisse près de la zone 16850 pas ici car les récompenses pour le risque ne seront pas en faveur, un soutien immédiat pour nifty est s’approchant de la zone 16850-16770 si nous parvenons à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pourrions voir l’indice franchir la barre des 17k et la résistance s’approcher de la marque des 17k.

Sachin Gupta, AVP Recherche, Choice Broking

Sur le graphique journalier, l’indice nifty50 a franchi la résistance précédente de 16700 et s’est rapproché du nouveau jalon de 17000 marks. De plus, l’indice a également clôturé au-dessus de la bande supérieure de la formation Bollinger, ce qui suggère une présence haussière dans le compteur. L’indice s’est négocié au-dessus de tous les indicateurs clés importants, ce qui ajoute encore une force positive. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a un support immédiat à 16700 niveaux tandis que la résistance pourrait se situer autour de 17000 niveaux.

