Sensibilisation de Modi au Cachemire: le PM rencontre 14 dirigeants politiques du Jammu-et-Cachemire pour définir la future ligne de conduite

Dans le cadre de la première grande sensibilisation politique du Centre depuis l’abrogation de l’article 370 et la division de l’ancien État en deux territoires de l’Union en août 2019, le Premier ministre Narendra Modi a tenu aujourd’hui une réunion cruciale avec 14 dirigeants politiques du Jammu-et-Cachemire pour tracer l’avenir plan d’action sur le territoire de l’Union.

Quatre anciens ministres en chef du Jammu-et-Cachemire ont participé à la réunion avec le Premier ministre. Il s’agit de Farooq Abdullah, Ghulam Nabi Azad, Omar Abdullah et Mehbooba Mufti. Parmi les autres dirigeants qui ont participé à la réunion, citons Altaf Bukhari, chef du Parti Jammu-et-Cachemire Apni (JKAP), Sajjad Lone de la Conférence du peuple, le chef du CPI-M Mohammed Yusuf Tarigami, le chef du Congrès JK GA Mir, Ravinder Raina du BJP, le chef du parti Panthers Bhim Singh , Tara Chand du Congrès, le chef de la Conférence populaire Muzaffar Hussain Baig et Nirmal Singh et Kavinder Gupta du BJP.

D’autres dirigeants clés qui étaient présents lors de la réunion était le ministre de l’intérieur de l’Union Amit Shah, le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire Manoj Sinha, le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval et le ministre d’État de l’Union (Ind Charge) pour le développement de la région du nord-est Dr Jitendra Singh qui est un Député de J&K’s Udhampur. PK Mishra, secrétaire principal du Premier ministre, et le ministre de l’Intérieur de l’Union, Ajay Bhalla, étaient également présents.

Avant la réunion, de nombreux dirigeants politiques ont déclaré que la restauration d’un État à part entière serait leur principale revendication. Avant le début de la réunion, Farooq Abdullah a déclaré qu’il garderait l’ordre du jour de son parti lors de la réunion et parlerait aux médias après la réunion.

Mehbooba Mufti avait dit plus tôt que si l’Inde peut parler aux talibans à Doha, pourquoi ne peut-elle pas parler au Pakistan sur la question du Cachemire.

Selon certaines informations, le Centre souhaite organiser des élections législatives sur le territoire de l’Union le plus tôt possible et la Commission électorale est également en pourparlers avec des représentants de différents partis politiques à cet égard.

Selon le PTI, la réunion semble être le résultat des discussions en coulisses tenues avec toutes les parties du territoire syndical pour définir une feuille de route. La réunion d’aujourd’hui intervient sept mois après les élections du Conseil de développement du district (DDC) au Jammu-et-Cachemire. Le PAGD avait devancé le BJP et ses alliés, dont le JKAP, en remportant 110 sièges sur 280, la Conférence nationale devenant plus forte avec 67 sièges au sein de l’alliance. Le BJP était le plus grand parti avec 75 sièges.

