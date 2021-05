Le Centre doit voir ce qui se passe dans le pays et modifier sa politique en conséquence, a déclaré SC sur l’inscription obligatoire sur l’application CoWIN.

Le Centre a informé la Cour suprême que toute la population éligible sera vaccinée contre le COVID-19 d’ici la fin de 2021. Apparaissant pour le Centre, le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré que le gouvernement était en pourparlers avec des entreprises comme Pfizer et que si cela se matérialisait, le calendrier de l’achèvement de la vaccination d’ici la fin de l’année changera.

Un banc, dirigé par le juge DY Chandrachud et comprenant également les juges S Ravindra Bhat et L Nageswara Rao, entendait une affaire suo motu liée à la fourniture de médicaments essentiels, de vaccins et d’oxygène médical aux patients atteints de coronavirus.

Au cours de l’audience, la magistrature a également demandé au Centre si les États émettant des appels d’offres mondiaux pour se procurer des vaccins étrangers contre le COVID-19 étaient la politique du gouvernement central. Le tribunal a également remis en question la différence de prix des vaccins pour le Centre et les États, a rapporté Bar and Bench. « Centre dit qu’il obtient des prix bas puisqu’il achète en gros. Si telle est la justification, alors pourquoi les États l’ont-ils à un prix plus élevé. Il doit y avoir un prix unique pour les vaccins à travers le pays », a déclaré le juge Chandrachud, ajoutant que la pandémie avait évolué au cours des deux derniers mois.

Le tribunal a également interrogé le Centre sur la fracture numérique en lui demandant d’expliquer ce qu’une personne devrait faire si elle n’a pas accès à Internet. « Comment répondez-vous à la fracture numérique ? Comment vous assurez-vous que les travailleurs migrants peuvent se faire vacciner ?…..S’il vous plaît, sentez le café. Si nous devions le faire, nous l’aurions fait il y a 15 jours. Mais nous voulons que vous sentiez le café et que vous réalisiez ce qui se passe dans le pays et que vous apportiez les modifications nécessaires », a déclaré le juge Chandrachud à SG Mehta.

À cela, Mehta a noté que si un villageois n’a pas de téléphone portable, il peut se rendre dans un centre et s’inscrire pour la vaccination.

«Est-ce pratique? Les décideurs doivent rester à l’écoute du terrain. Regardez le pauvre travail agricole du Jharkhand qui est allé au Rajasthan, il doit aller dans un centre là-bas ? » Bar and Bench a cité le juge Chandrachud.

SG Mehta a fait valoir que les citoyens qui n’ont pas accès à Internet peuvent demander l’aide d’amis et de parents. «La décision d’enregistrement en ligne a été prise car les vaccins ne sont pas illimités et si les visites sans rendez-vous sont autorisées, il y aura alors un encombrement. Mais maintenant, l’entrée est autorisée », a-t-il soumis.

Auparavant, la plus haute juridiction avait constitué un groupe de travail national de 12 membres pour formuler une méthodologie d’allocation scientifique d’oxygène aux États et aux territoires de l’Union afin de sauver des vies de patients COVID et de faciliter une réponse de santé publique à la pandémie.

