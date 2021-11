Sentez-vous à l’aise et au chaud à la maison, grâce à un radiateur d’appoint Dreo

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur

Beaucoup d’entre nous travaillent plus que jamais à domicile. Avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est important pour chacun de nous. Donc, si votre maison est l’endroit où vous travaillez, vous voulez la rendre aussi confortable que possible. Vous pouvez allumer des bougies et acheter de nouveaux oreillers et ceux-ci peuvent vous faire sentir comme chez vous. Mais vous voulez que votre maison soit chaleureuse. Un radiateur Dreo est une excellente option pour vous aider avec cela.

Un radiateur Dreo vous gardera au chaud à votre bureau. Donc, si vous êtes au téléphone toute la journée, vous ne voulez pas avoir froid et devoir porter une couverture lorsque vous êtes devant la caméra. L’ajout d’un radiateur à votre bureau gardera le froid à distance. Il y a beaucoup à aimer dans cet appareil. En outre, il est extrêmement sûr pour quiconque de l’utiliser.

Pourquoi un radiateur Dreo a-t-il du sens pour vous ?

Un radiateur d’appoint Dreo au sol. Source de l’image : Dréo

Cela ne prendra pas beaucoup de place dans votre maison. La taille de 10,3 pouces comprend une poignée cachée, ce qui vous permet de la déplacer facilement. Il est léger et peut être manœuvré par presque tout le monde. Cela apporte une augmentation efficace de la chaleur, grâce au chauffage en céramique PTC avancé. Celui-ci a une conception unique, car il peut osciller à 70°, répartissant la chaleur plus largement. Il peut être placé sous le bureau ou sur la table.

Le thermostat numérique est facile à régler. Cela signifie également que vous et vos proches pouvez choisir le réglage qui leur convient le mieux. Vous pouvez chacun choisir la température que vous aimez lorsque vous l’utilisez. L’écran LED et les commandes tactiles ne pourraient pas être plus faciles à utiliser. Le filtre est simple à nettoyer, vous en profiterez donc plus longtemps.

Vous l’entendrez à peine

Le radiateur Dreo peut fonctionner pendant que vous êtes en communication et les personnes à l’autre bout du fil ne l’entendront pas. C’est parce qu’il a un niveau de bruit jusqu’à 40 dB tout en étant économe en énergie. Le moteur à courant continu et le ventilateur à 9 pales le rendent extrêmement silencieux. Il existe trois modes de chauffage et un mode de ventilation, vous serez donc couvert comme vous voulez l’utiliser.

La sécurité d’abord

Un radiateur Dreo près d’une mère et sa fille. Source de l’image : Dréo

En ce qui concerne les caractéristiques de sécurité, le radiateur Dreo est fiable à utiliser au quotidien. Il y a une protection électronique intégrée contre le basculement, de sorte qu’il s’éteindra automatiquement s’il détecte qu’il bascule. Il créera également une alarme lorsqu’il bascule de plus de 45°, vous savez donc qu’il peut avoir basculé. La fonction d’arrêt automatique se déclenche également lorsque la température dépasse 122 °F. La protection contre la surchauffe arrête tout chauffage.

Le bouchon de sécurité renforcé antidéflagrant ajoute une couche supplémentaire à la protection. Le filtre éliminera les poils, la poussière et les squames d’animaux pour fournir un air chaud plus propre. Cela a un maximum de 120 volts et la machine fonctionne mieux que sa taille.

Pensez au radiateur Dreo pour les vacances

Si vous envisagez ce qu’il faut acheter aux personnes sur vos listes de cadeaux de vacances, un radiateur Dreo est tout à fait logique pour ceux qui ont souvent froid. Mais cela fonctionne également pour les personnes travaillant à domicile ou dans un bureau. C’est un cadeau facile à offrir et qui sera apprécié pendant longtemps. Restez au chaud cette année grâce au radiateur Dreo.

Dreo, mieux vaut un voyage

La dernière technologie rencontre le meilleur de la vie moderne et sophistiquée. Nous sommes passionnés par la création d’innovations qui suscitent la joie dans les maisons et améliorent la vie de chacun !

