Sentier IRCTC Ayodhya Ram Mandir : visitez Sarnath, Varanasi, Lucknow et plus de destinations ! Vérifier les détails du forfait

IRCTC Ayodhya Ram Mandir Trail : visitez Allahabad, Ayodhya, Lucknow, Sarnath, Varanasi avec un nouveau voyage organisé. L’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) propose un forfait aérien de 5 nuits/6 jours aux fidèles de Lord Ram. Selon l’IRCTC, la visite commencera le 19 février 2022 et se terminera le 24 février 2022. Les touristes et les passagers visiteront divers lieux emblématiques, notamment Saranath, le temple Kashi Vishwanath, le temple Annapurna, assisteront à Ganga Aarti, le Sangam, le fort Allahabad, le temple Patalpuri, Ayodhya, Ram Janmabhumi, Lakshman Ghat, Temple Kala Ram, Temple Kanak Bhavan, Bara Imambara (Bhulbhulaiya), Chota Imambara, Rumi Darwaza, Galerie d’art, Ambedkar Memorial Park, Ghanta Ghar, etc.

Selon l’IRCTC, le 19 février 2021, le vol numéro 6E-604 partira de l’aéroport de Calcutta à 11h10 et arrivera à l’aéroport de Varanasi à 12h40. Le 24 février 2021, le vol numéro 6E-104 décollera de l’aéroport de Lucknow à 08h55 et arrivera à l’aéroport de Calcutta à 10h35. La catégorie Occupation simple coûtera 30 120 Rs par personne, l’occupation double coûtera 22 580 Rs par personne, l’occupation triple coûtera 20 725 Rs par personne, l’enfant avec lit (5 à 11 ans) coûtera 16 245 Rs et l’enfant sans lit (2 à 4 ans). ans) coûtera Rs 13 640.

Le coût du voyage organisé comprendra le billet d’avion (montée et descente), l’hébergement sur une base de partage double/triple à tous les endroits, le transport et les visites selon l’itinéraire, les repas (petit-déjeuner et dîner), l’assistance à tous les points d’arrivée et de départ, l’assurance voyage, Service de IRCTC Tour Manager et GST. Conformément à la politique d’annulation, 30 pour cent du coût du forfait seront déduits si la réservation est annulée 21 jours avant le voyage, 55 pour cent du coût du forfait seront déduits en cas d’annulation avant 21 à 15 jours, 80 pour cent du le coût du forfait sera déduit en cas d’annulation de 14 à 8 jours et il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation de 8 à 0 jours.

