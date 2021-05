Sentiment de naufrage: la perte de glace terrestre aura des conséquences dévastatrices

L’impact de l’élévation du niveau de la mer devrait être évident.

On a toujours su que les engagements nationaux existants en matière de climat étaient faibles – à quel point une nouvelle étude publiée dans Nature l’a mis en évidence. Une étude multi-pays impliquant 84 scientifiques a révélé que si les nations atteignent leurs objectifs d’aujourd’hui, la fonte de la glace terrestre en raison de l’augmentation de la température qui en résulte augmentera le niveau océanique de 25 centimètres d’ici 2100. De nombreux pays ne sont même pas sur la voie. à cet objectif de réchauffement, attendez-vous à pire. En revanche, si les signataires tentent de continuer à se réchauffer jusqu’à 1,5-2 ° C, l’élévation estimée du niveau de la mer tombe à 13 cm. Les résultats sont cohérents avec d’autres prévisions d’impact du réchauffement modélisées sur les trajectoires d’action actuelles. Les engagements actuels sur la réduction des émissions et l’évolution de la consommation d’énergie entraîneront un réchauffement de plus de 3 ° C d’ici 2100.

L’impact de l’élévation du niveau de la mer devrait être évident. Une augmentation des inondations côtières, provoquant une migration massive vers l’intérieur des terres; cela augmentera la pression sur les ressources existantes. La perte de glace terrestre aura des conséquences dévastatrices sur la disponibilité de l’eau douce dans de nombreux pays; de larges pans du nord de l’Inde, par exemple, sont tributaires de la fonte annuelle de la glace de montagne qui alimente les grands fleuves de la région. Alors que le niveau de la mer a augmenté d’environ 23 cm depuis 1880, son élévation depuis les années 1990 représente désormais un tiers du total historique, rapporte Bloomberg. Sans des efforts d’atténuation et de réduction des émissions beaucoup plus ambitieux – les récentes annonces des États-Unis seraient un modèle pour le besoin de quelque chose de mieux – la situation est sombre.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.